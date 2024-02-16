طريقة عمل كبسة السمك الفيليه، مذاق لا يقاوم وسهلة التحضير

طريقة عمل كبسة السمك، الكبسة من الأكلات الخليجية الشهيرة التى لها مذاق مميز ولا يقاوم ويعشقها المصريون كثيرًا.

وطريقة عمل كبسة السمك، سهلة وبسيطة والكبسة يمكن تقديمها باللحوم المختلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل كبسة السمك الفيليه.

مكونات عمل كبسة السمك:

شرائح سمك فيليه

كوب دقيق مضاف له كركم وبهارات سمك وملح وكمون وكزبرة جافة

زيت لقلي السمك

بصل مقلي للتقديم

ملح وفلفل

ثوم مفروم

بصلة مقطعة

Advertisements

طماطم وفلفل مقطعين

أرز بسمتي

نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

نصف ملعقة صغيرة كركم

2 حبة لومي

4 حبات حبهان

ورق غار

ملعقة صغيرة بهارات سمك

مرق سمك لتسوية الأرز

طريقة عمل كبسة السمك الفيليه:

يتبل السمك بالدقيق المبهر ثم يقلي في الزيت حتي يصبح ذهبي اللون ويخرج ويصفي من الزيت.

يشوح البصل والثوم والفلفل والطماطم وجميع البهارات والملح والفلفل وورق الغار واللومي والهيل معهم حتي تظهر رائحة التوابل.

يضاف لهم مرق السمك ويترك حتي تغلي.

ثم يضاف لهم الأرز المغسول ويترك حتي يتشرب.

ثم ينقل علي نار هادئة حتي تمام النضج.

يغرف في أطباق التقديم ويقدم ساخن مع السمك علي الوجه والبصل المحمر.

طريقة عمل كبسة السمك، فيتو

ولعمل الكبسة باللحمة

مكونات عمل الكبسة باللحمة:

نصف كيلو لحم ضاني أو بتلو

نصف كيلو أرز بسمتي طويل الحبة

زبد وزيت

2 بصلة مفرومة ناعم

ثمرة جزر مبشور

ملح

فلفل اسود

حبة لومي “ليمون مجفف”

2 فص حبهان

رشة جوزة الطيب

بابريكا

2 عود قرفة

2 ورق لوري

ملعقة بهارات كبسة وتباع لدى العطار

ملعقة صغيرة كركم

كارى

رشة كبيبة صيني

نصف كوب زبيب

للتقديم

صنوبر محمص

لوز مقشور محمص

طريقة عمل الكبسة باللحمة:

نسلق اللحم بالطريقة المعتادة حتى تمام النضج.

ثم ننقع الأرز فى الماء الفاتر لمدة ساعة.

نحضر مقلاة على النار غير لاصقة ونضع بها البصل ونشوحه حتى يذبل، ثم نضيف اللحم ونقلب جيدًا.

ثم نضيف التوابل جميعها ونشوحها مع البصل واللحم.

ثم نضيف الجزر المبشور ونقلب حتى يذبل، وأخيرا نضيف الزبيب ونقلب.

ثم نضيف الأرز بعد تصفيته جيدا، ونقلب جيدًا.

ثم نضيف الماء ويفضل أن يكون ساخنًا، فلكل كوب أرز نضيف 2 كوب ماء.

ثم نترك الأرز يتشرب الماء.

وبعد أن تختفى الماء، نغطى الكبسة ونهديء النار، ونترك الكبسة تنضج على النار بنفس طريقة الأرز العادية.

وبعد تمام النضج، نرفع حلة الكبسة من على النار، ونتركها تهدأ قليلا.

وفى هذه الأثناء نحضر مقلاة صغيرة ونضع بها ملعقة صغيرة سمن او زبد.

ثم نضيف لهم الصنوبر واللوز ونقلب جيدا حتى يحمر لونهم.

ثم نرفعهم من على النار، ونتركهم جانبًا.

ثم نضع الكبسة باللحمة فى صينية التقديم، وتزيينها بالمسكرات التى حضرناها.

وتقدم الكبسة باللحمة ساخنة، بجانب سلطة الزبادي والسلطة الخضراء أو المخلل حسب الرغب.

وتقدم الكبسة بمفردها أو بجانب الأكلات المختلفة وهي أكلة فاخرة ومميزة ولها عشاق كثيرون، كما يمكن تحضيرها بأنواع اللحوم المصنعة فهى طيبة المذاق فى كافة أحوالها.