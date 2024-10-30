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أخبار مصر

وزير السياحة: غسلنا أسود كوبري قصر النيل بصابون متعادل والصيانة صحيحة

أسود كوبري قصر النيل،
أسود كوبري قصر النيل، فيتو

قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إن أعمال صيانة أسود كوبري قصر النيل تأتي في إطار التنسيق والتعاون مع محافظة القاهرة في إطار عملية تنظيف كبرى للاَثار.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء منذ قليل: "الأسود على كوبري قصر النيل عملت ضجة، والموضوع ببساطة إن محافظة القاهرة بدأت عمل حملة كبيرة لتنظيف التماثيل بالمحافظة واستعانت بالمجلس الأعلى للآثار لخبرته في هذا الشأن، والمجلس الأعلى للاَثار خطط واللي تم مع الأسود تنظيف بطريقة معينة وتم غسله بصابون متعادل وتم وضع نوع من أنواع العازل اللي عليه وهو بيلمع شوية ولكن مع الظروف المناخية يعود لأصله، الموضوع مدروس وعملنا صيانة".

وتابع:"الطريقة اللي استخدمت في الصيانة طريقة عملية صحيحة بدليل إن مفيش أي صدأ على الصيانة السابقة، ومن يريد الإصلاح يكون من خلال القنوات الصحيحة بعيدا عن البلبلة، والدولة ملتزمة بالحفاظ على الاثار والتراث".

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