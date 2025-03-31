الإثنين 31 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

إقبال كثيف من العائلات على الحديقة الدولية في أول أيام عيد الفطر (صور)

احتفالات عيد الفطر
احتفالات عيد الفطر بالحديقة الدولية، فيتو

شهدت الحديقة الدولية بمدينة نصر إقبالًا كثيفًا من العائلات في أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث توافد عدد كبير من المواطنين مع أسرهم وذويهم للحدائق العامة في جميع أنحاء القاهرة الكبرى للاستمتاع بالعيد معًا.

وحرصت عدسة “فيتو” على رصد توافد العائلات إلى الحديقة الدولية لافتراش الأرض ولعب كرة القدم مع أطفالهم وأصدقائهم وسط الهواء النقي والطبيعة الخلابة.

  وكثفت أجهزة وزارة الداخلية، صباح اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك من انتشارها بكافة المحاور والميادين والمنشأت لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك .

وتستخدم أجهزة الأمن التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات.

انتشار أمنى مكثف بكافة المحاور والميادين والمنشأت لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك 

وشملت الخطط الأمنية تعيين الارتكازات والنقاط الأمنية وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.. فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين، كما تم الاستعانة بعناصر شرطية من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتمشيط مُحيط المنشآت، بالإضافة إلى التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتأكيد على أهمية مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية.

وشددت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان بما يحقق أمن المواطنين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحديقة الدوليه مدينة نصر اول ايام عيد الفطر المبارك عيد الفطر

الأكثر قراءة

وفاة الفنانة إيناس النجار بعد صراع مع المرض

شعبة الخضراوات: أسعار الثوم ستنخفض لـ 7 جنيهات في هذا الموعد

وزير المالية يعلن موعد زيادة أجور العاملين بالدولة

ترتيب الدوري المصري بعد قرار رابطة الأندية تعديل عقوبات مباراة القمة 130

350 جنيها لهذا النوع، تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين

بالاتفاق مع الزمالك، لماذا تأخر بيان بيراميدز بعد تعديل عقوبات الأهلي؟

وفاة زوجة الراحل محمود الجوهري، وهذا موعد صلاة الجنازة

إتمام العبادة والطاعة في رمضان.. تعرف على أهمية عيد الفطر المبارك وعدد أيامه؟

منوعات

المزيد

إقبال كثيف من العائلات على الحديقة الدولية في أول أيام عيد الفطر (صور)

إقبال متوسط على منطقة وسط القاهرة في أول أيام عيد الفطر (صور)

خبير أورام: السجائر الإلكترونية والتقليدية تحتوي على نفس المواد المسرطنة

إقبال كثيف على حديقة الأزهر من مختلف الجنسيات احتفالا بالعيد

المزيد

خدمات

المزيد

350 جنيها لهذا النوع، تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين

تعرف على سعر السكر في أول أيام عيد الفطر

هيقلب تاني، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر تضرب طقس أول أيام عيد الفطر

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم في الأسواق يسجل 140 ألف جنيه للطن

المزيد

انفوجراف

أهم 5 رسائل من وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي للأحزاب السياسية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

إتمام العبادة والطاعة في رمضان.. تعرف على أهمية عيد الفطر المبارك وعدد أيامه؟

منها الصلاة خارج المسجد، تعرف على سنن وآداب عيد الفطر المبارك

سبب تسمية عيد الفطر المبارك بهذا الاسم وفضائله

المزيد
الجريدة الرسمية