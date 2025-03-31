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إقبال كثيف على حديقة الأزهر من مختلف الجنسيات احتفالا بالعيد

احتفالات عيد الفطر
احتفالات عيد الفطر بحديقة الأزهر، فيتو

شهدت حديقة الأزهر إقبالًا كثيفًا من مختلف الجنسيات في أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث حرص عدد كبير من الأشخاص من جميع أنحاء الوطن العربي القاطنين بمصر على زيارة الحدائق العامة بعد الانتهاء من صلاة العيد.

ورصدت عدسة “فيتو” إقبال الجنسيات المختلفة على حديقة الأزهر بالقاهرة القديمة بصحبة زوجاتهم وأطفالهم للاحتفال بعيد الفطر المبارك وقضاء الوقت مع زويهم وسط المناظر الخلابة والهواء النقي.

وكثفت أجهزة وزارة الداخلية،  صباح اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك من انتشارها بكافة  المحاور والميادين والمنشأت لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك .

وتستخدم أجهزة الأمن التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات.

انتشار أمنى مكثف بكافة المحاور والميادين والمنشأت لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك 

وشملت الخطط الأمنية تعيين الارتكازات والنقاط الأمنية وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.. فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين، كما تم الاستعانة بعناصر شرطية من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتمشيط مُحيط المنشآت، بالإضافة إلى التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتأكيد على أهمية مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية.

وشددت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان بما يحقق أمن المواطنين. 

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