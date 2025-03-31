الإثنين 31 مارس 2025
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حوادث

حملة أمنية بأسوان تضبط 4 قضايا مخدرات وتنفذ 646 حكما قضائيا 

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهم أكثر من 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 2 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدرى "الهيروين , الشابو"، وتنفيذ 646 حكم قضائى متنوع.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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