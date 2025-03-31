الإثنين 31 مارس 2025
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حوادث

أمن المنافذ ينفذ 150 حكما ويضبط 8 قضايا تهرب جمركي

أمن المنافذ
أمن المنافذ

واصلت  الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، جهودها السيطرة الأمنية على كافة المنافذ ومواجهة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم التهريب.

وأسفرت الجهود عن ضبط 60 قضية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها قضية بمجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و45 قضية في مجال الأمن العام.

 ضبط 8 قضايا تهرب جمركي

كما تم ضبط قضية بمجال مكافحة جرائم تهريب المواد والأقراص المخدرة، و5 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات و8 قضايا في مجال ضبط المخالفات الجمركية. 

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وأسفرت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 150 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال تحرير المخالفات المرورية تم تحرير 2738 مخالفة متنوعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.

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الهجرة غير الشرعية تزوير المستندات تهرب جمركي قطاع أمن المنافذ مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية أمن المنافذ وزارة الداخلية

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