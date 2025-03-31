الإثنين 31 مارس 2025
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حوادث

30 ألف مخالفة سرعة، حصاد الحملات المرورية يوم وقفة العيد

تحرير 41 ألفا و148
تحرير 41 ألفا و148 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

شن ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تحرير 41 ألفا و148 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى الـ 24 ساعة الماضية – عن تحرير قرابة 41 ألفا و148 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 30 ألفا و167 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و663 مخالفة السير بدون تراخيص، و6 مخالفات موقف عشوائي، مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و6 مخالفات لشروط التراخيص، 11 مخالفة دراجة نارية.

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

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