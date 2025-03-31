الداخلية تشارك أسر شهداء الشرطة الاحتفال بعيد الفطر وتوزع عليهم هدايا الرئيس (صور)

نظمت وزارة الداخلية ، زيارات لأسر الشهداء لمشاركتهم الاحتفال بعيد الفطر المبارك وتوزيع هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي عليهم الأمر الذى لاقى مردودًا إيجابيًا ومعنويًا فى نفوسهم.

الداخلية تشارك أسر شهداء الشرطة الاحتفال بعيد الفطر وتوزع هدايا الرئيس عليهم

ومن جانبهم، أعربت أسر الشهداء عن تقديرهم واعتزازهم بتلك المبادرة التي تؤكد حرص رئيس الجمهورية على تكريم أبنائهم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق أمن واستقرار الوطن.

الداخلية تشارك أسر شهداء الشرطة الإحتفال بعيد الفطر وتوزع هدايا الرئيس عليهم

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وفى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع أسر شهداء الشرطة تقديرًا وعرفانًا بما قدمه ذويهم من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن.

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