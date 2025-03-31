لا شكر على واجب يا وزير الصحة!

اشتعلت السوشيال ميديا بتصريحين أحدهما لرئيس الوزراء يقول فيه إن 40 % من المصريين يعانون من فقر الدم، وهو تصريح واقعي وحقيقي لكن السؤال الأهم ما هي الأسباب التي أدت للأنيميا وفقر الدم؟!



أما التصريح الآخر الأكثر إثارة للجدل والغضب معًا فهو حديث وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار مع أحد المواطنين في مستشفى، بعد رد الوزير على شكوى أحد المرضى من تأخره عدة ساعات عن موعد دخوله إلى غرفة الغسيل الكلوي للقيام بعملية غسيل الكلى..

ورد الوزير بأن التأخير يعود لتعقيم الأجهزة بين كل حالة وأخرى.. وليت كلام الوزير توقف عند هذا لكان أمرًا مقبولًا وتفسيرًا معقولًا.. لكنه طلب من المرضى تقديم الشكر للدولة أولا على ما قدمته من منظومة صحية متطورة قبل الشكوى..

وقال الوزير ردا على أحد المرضى: "أنا مستغرب جدا، مش الدولة هي اللي عملت المكان الجميل دا على حساب الدولة، وحتى الآن لم أسمع كلمة شكرًا على تنفيذ الدولة لهذا الكلام (المنظومة)".

ونسى الوزير ما نقوله في أمثالنا العامية "لا شكر على واجب"، فالعلاج حق للمواطن وواجب على الحكومة!



توقع الناس من الوزير أن يعالج فورًا أسباب الشكوى أو التأخير في علاج مرضى الفشل الكلوى قبل أن يطلب الشكر على ما تفعله الدولة تجاه المواطن، الذي من حقه الحصول على الخدمة بأفضل ما يكون، وليس في القانون شيء إسمه شكر الدولة..

فالحكومة يفترض أنها تعمل لخدمة المواطن دون انتظار جزاء ولا شكور، ويكفى أنها تتقاضى رواتبها من ضرائب هذا المواطن المريض وغيره من الشعب!



تصريح وزير الصحة ومن قبله رئيس الوزراء (ومن المصادفة أنهما يتعلقان بصحة المواطن) غاب عنهما التوفيق والحس السياسي؛ فمن المعلوم من العلم بالضرورة أن سوء التغذية ناتج عن عدم القدرة على شراء اللحوم والدواجن وهو ناتج عن سوء التغذية الذي يتسبب مع عوامل أخرى في حدوث فقر الدم للمصريين!



ولا يخفى أيضًا أن سوء التغذية نتيجة طبيعية لارتفاع أسعار، بسبب التعويمات المتتالية للجنيه أمام الدولار، وإنخفاض قيمة الجنيه أمام غيره من العملات في بلد يستورد أكثر من 60% من غذائه، وبدلًا من علاج جذور المشكلة نطلب من المواطن أن يشكر الدولة.



مثل هذه التصريحات تحتاج لمعالجة سياسية ومعالجة آدمية للمرضى الذين ابتلاهم الله بغسيل الكلي.. وتحتاج لتدريب سياسي للمسئولين في كيفية التعامل مع المواطنين ومخاطبة الرأي العام؛ حتى لا تتسبب في احتقان وغضب المواطنين.. وكفاهم ما يعانون من مصاعب الحياة!

فعلا ينقصنا الوزير السياسي.

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