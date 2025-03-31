أحمد العوضي يعتذر للجمهور بعد نهاية "فهد البطل"، ما السبب؟

قدم الفنان أحمد العوضي اعتذارا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك" بعد رد فعل الجمهور على نهاية مسلسل “فهد البطل” الذي شارك من خلاله في الموسم الرمضاني 2025.

نشر العوضي فيديو لمجموعة من متابعي مسلسل “فهد البطل” أثناء بكائهم بعد موت شقيقته راوية في أحداث الحلقة الأخيرة من العمل، وعلق على المنشور قائلا: “حقكم عليا، والله اخواتي عشق في عشق”.

مسلسل فهد البطل الحلقة الأخيرة

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل فهد البطل الذي خاض به أحمد العوضي السباق الرمضاني 2025، أحداثًا مشتعلة.

وشهدت الحلقة، مقتل رواية “كارولين عزمي” على يد عمها غلاب الجارحي، بعدما كشف فهد الحقيقة الكاملة له بأنه نجل شقيقه “حماد الجارحي” الذي قتله، وفي مشهد مؤثر يدخل العوضي في نوبة انهيار عصبي بعد وفاة شقيقته في أحضانه ويتوعد عمه غلاب.

وتتوالى الأحداث، ويذهب “فهد" إلى دوار عمه غلاب ويطلق عليه الرصاص أكثر من مرة حتى فارق الحياة انتقاما لشقيقته ووالده حماد الجارحي.

أبطال مسلسل فهد البطل

مسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

كما شارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبدالسلام، وتأليف محمود حمدان.

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