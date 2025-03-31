مسلسل فهد البطل الحلقة الأخيرة، قتل راوية وهذا ما فعله العوضي للانتقام لشقيقته

مسلسل فهد البطل ، شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل فهد البطل والذي خاض به أحمد العوضي السباق الرمضاني لهذا العام، أحداثًا مشتعلة.

فهد البطل الحلقة الاخيرة

وشهدت الحلقة، قتل رواية “كارولين عزمي” على يد عمها غلاب الجارحي، بعدما كشف فهد الحقيقة الكاملة له بأنه نجل “حماد الجارحي” الذي قتل شقيقه “غلاب الجارحي”، وفي مشهد مؤثر يدخل أحمد العوضي في نوبة انهيار عصبي بعد وفاة شقيقته في أحضانه ويتوعد عمه غلاب.

وتتوالى الأحداث، ويذهب “فهد" إلى دوار عمه غلاب ويطلق عليه الرصاص أكثر من مرة حتى فارق الحياة ونجح في أن يسترجع حق شقيقته ووالده حماد الجارحي.

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