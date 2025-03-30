الأحد 30 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسل فهد البطل حلقة 29، نهاية مأسوية لنادر التمساح على يد العوضي

فهد البطل، فيتو
فهد البطل، فيتو

مسلسل فهد البطل ، شهدت الحلقة 29 من مسلسل فهد البطل والذي يقوم ببطولته أحمد العوضي أحداثا مشتعلة.

 

مسلسل فهد البطل حلقة 29

وشهدت الحلقة نهاية نادر التمساح “حمزة العيلي” على يد أحمد العوضي “فهد”، حيث خطفه في مخزن من مخازن الحاجة فايزة الشبح “لوسي". ويخبره بأنه نجل حماد الجارحي، الذي قتله والده توفيق التمساح، ويقوم فهد بقتل نادر التمساح رميا بالرصاص داخل المخزن، وينجح في استرجاع حق شقيقته رواية، بعدما تزوج منها نادر سرا غصب عنها واتهمها بأنها سرقته.

مسلسل فهد البطل ، وشهدت الحلقة 28 من مسلسل فهد البطل والذي يقوم ببطولته أحمد العوضي في سباق رمضان 2025.


مسلسل فهد البطل حلقة 28

وكشفت الحلقة، عن انتقام “غلاب” أحمد عبد العزيز من زوجته “عجيبة” “صفوة" بعدما اكتشف جميع أعمالها الخبيثة التي وصلتها إلي قتل “وفاء” صفاء الطوخي "، حيث ذهب بها إلى مكان مهجور ووعدها بأنه سيريها عذابا أليما مدى حياتها ويجعلها تتمني الموت 

وتتوالى الأحداث، ويبدأ فهد في التخطيط من الانتقام من عمه غلاب، حيث سافر إلى المنيا، وجلس مع الحاج بكر، وأخبره أنه سيعطيه أموالا كثيرة  لشراء جميع الأراضي المحيطة بعمه غلاب لكي يتمكن من الانتقام منه 

وتستمر الأحداث، ويقرر “غلاب” الذهاب للمقابر لزيارة وفاء ويظل يتحدث أمام قبر شقيقة “حماد الجارحي” ويعاتبه بغضب ويتهمه بأن هو السبب في كل مصيبة حدث وسبب أيضا في زيادة كرهه له، ويتفاجئ غلاب بفهد البطل أثناء خروجه من المقابر ويرفع السلاح في وجهه وتنتهي الحلقة بمواجهة مثيرة

 

ومسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

 

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبد السلام، وتأليف محمود حمدان.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسل فهد البطل حلقة فهد البطل مسلسل فهد البطل الحلقة 29 من مسلسل فهد البطل

الأكثر قراءة

القبض على طرفي مشاجرة مطعم قصر المندي بسبب كلب في مصر الجديدة

أول بيان رسمي سعودي عن إغلاق محلات "بلبن" في المملكة

بث مباشر، نقل شعائر صلاة عيد الفطر المبارك من المسجد الحرام

مبابي: معادلة رقم كريستيانو رونالدو أمر رائع وهدفنا تحقيق كل الألقاب

أسعار الفراخ اليوم الأحد 30 مارس 2025

بعد انتشار الوباء في 16 مقاطعة، منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة بأنجولا

تفريغ كاميرات المراقبة بنادٍ شهير لكشف حقيقة وفاة لاعبة كرة قدم بـ 15 مايو

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 30 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

مسلحون يهاجمون سفينة صيد صينية في مياه غانا ويختطفون طاقمها

أطفال يرشقون سائق شاحنة بكرات الثلج ورد فعل غير متوقع منه أثار دهشة الجميع (فيديو)

إقبال كثيف على محلات وسط البلد لشراء ملابس عيد الفطر 2025 (صور)

مقتل وإصابة 6 أشخاص في حادث إطلاق نار بأمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

340 جنيها زيادة فى سعر جرام الذهب عيار 21 خلال مارس

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

المواعيد الجديدة لصلاة عيد الفطر بعد تعذر رؤية هلال شوال (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تلاوة مرتلة من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 30 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 30 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية