مسلسل فهد البطل الحلقة 28، أحمد العوضي يخطط للانتقام من عمه (فيديو)

مسلسل فهد البطل ، شهدت الحلقة 28 من مسلسل فهد البطل والذي يقوم ببطولته أحمد العوضي في سباق رمضان 2025.

مسلسل فهد البطل حلقة 28

وكشفت الحلقة، عن انتقام “غلاب” أحمد عبد العزيز من زوجته “عجيبة” “صفوة" بعدما اكتشف جميع أعمالها الخبيثة التي وصلتها إلي قتل “وفاء” صفاء الطوخي "، حيث ذهب بها إلى مكان مهجور ووعدها بأنه سيريها عذابا أليما مدى حياتها ويجعلها تتمني الموت

وتتوالى الأحداث، ويبدأ فهد في التخطيط من الانتقام من عمه غلاب، حيث سافر إلى المنيا، وجلس مع الحاج بكر، وأخبره أنه سيعطيه أموالا كثيرة لشراء جميع الأراضي المحيطة بعمه غلاب لكي يتمكن من الانتقام منه

وتستمر الأحداث، ويقرر “غلاب” الذهاب للمقابر لزيارة وفاء ويظل يتحدث أمام قبر شقيقة “حماد الجارحي” ويعاتبه بغضب ويتهمه بأن هو السبب في كل مصيبة حدث وسبب أيضا في زيادة كرهه له، ويتفاجئ غلاب بفهد البطل أثناء خروجه من المقابر ويرفع السلاح في وجهه وتنتهي الحلقة بمواجهة مثيرة

وكانت قد شهدت الحلقة 27 من مسلسل فهد البطل والذي يقوم ببطولته أحمد العوضي في رمضان 2025 أحداثًا مثيرة، طلب توفيق التمساح من فهد “أحمد العوضي” أن يقتل شقيقه “المقدم عمرو الجارحي” مقابل أن يخرج ريكو من السجن بعدما قبض عليه في كمين وبحوزته مخدرات، ويوافق فهد على عرض توفيق التمساح مقابل 5 ملايين جنيه.

يما يساوم “نادر التمساح” راوية “كارولين عزمي” شقيقة فهد، أن يتزوجها عرفيًّا وإلا سيسجن فهد البطل شقيقها، وفي مشهد آخر تطلب منه أن يخرج ريكو من السجن

ومسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبد السلام، وتأليف محمود حمدان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.