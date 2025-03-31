سقوط عاطلين لسرقة الشقق بمدينة الشروق

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطلين لسرقة منقولات الشقق السكنية في مدينة الشروق.

سقوط عاطلين لسرقة الشقق بمنطقة الشروق

سقوط عاطلين لسرقة الشقق بمنطقة الشروق

كان مدير أمن القاهرة تلقى اخطارا من مأمور قسم شرطة الشروق، يفيد بضبط شخصين لممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق".

سرقة الشقق بمنطقة الشروق

وبمواجهة المتهمين اعترفا بإرتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما سيئا النية "تم ضبطهما"، وأرشدا عن المسروقات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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