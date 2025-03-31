العيد شكل تاني في مراكز الإصلاح والتأهيل.. الإفراج عن بعض المحكوم عليهم.. زيارة استثنائية للنزلاء.. وسداد الالتزامات وحسن السلوك أبرز شروط الخروج بالعفو الرئاسي

أجواء احتفالية تشهدها البلاد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وفى داخل مراكز الإصلاح والتأهيل بقطاع الحماية المجتمعية، كان العيد اتخذ شكلا آخر فى إدخال السرور والفرحة العيد على النزلاء عبر الإفراج عن بعض المحكوم عليهم لقضاء العيد مع ذويهم، فضلا عن السماح بأداء صلاة عيد الفطر لهم وتنظيم أجواء احتفالية لهم.

العيد شكل تانى فى مراكز الإصلاح والتأهيل

العيد شكل تانى فى مراكز الإصلاح والتأهيل

كما حرصت وزارة الداخلية، على منح جميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، زيارة استثنائية واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات تقرر أن تكون الزيارة خلال الفترة من وقفة العيد وحتى يوم الخميس الموافق 24 /4 /2025.

الإفراج عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر

وأنهت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم إجراءات تحديد مستحقي العفو الرئاسى والإفراج الشرطى، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار رقم 158 لسنة 2025 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1446 هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من أبريل لعام 2025.

ويعفى عن بـاقي العقـوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفـال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام 1446 هجرية بالنسبة إلى الفئات التالية:

أولًا - المحكوم عليهـم بالسجن المؤبـد إذا كـانت المدة المنفذة حتى الأول من شوال عام 1446 هجرية (خمس عشرة سنة ميلادية).

ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المـادة (75) من قانون العقوبات.

ثانيًا - المحكوم عليهم بعقوبة سالـبة للحرية قبل الأول من شوال عام 1446 هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تـزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

شروط الخروج فى العفو الرئاسى فى عيد الفطر المبارك

وقال مصدر مسئول، نص القانون على بعض الشروط لخروج النزلاء مراكز والإصلاح والتأهيل من محبسهم، ومن بينها:

أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه

وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.

سداد الالتزامات والمستحقات المالية عليه

واشار المصدر الى انه من المقرر الافراج عن الفائزين بالعفو الرئاسى خلال الساعات المقبلة.

شروط العفو الرئاسي بمناسبة عيد الفطر المبارك 2025

كما أشار المصدر إلى أنه من ضمن الشروط، وفاء المحكوم عليهم بالتزامات مالية ويعرض على النيابة المختصة، لتتخذ شئونها نحوهم عنهم.

وتابع أن المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 30 مارس 2025- متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًّا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيـذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو علـــى المـــدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

وذكر المصدر أنه لا تسري أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة، وجنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر مــن الكتــاب الثاني من قانون العقوبات، وتجارة الأسلحة النارية والمخدرات، وجرائم الكسب غير المشروع، قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

تشكيل لجان لفحص ملفات مستحقى العفو الرئاسى

وأوضح المصدر ان وزارة الداخلية، شكلت لجنة عليا لفحص ملفات مستحقي العفو الرئاسي بمناسبة عيد الشرطة تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي؛فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك 2025.

وتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو، وفقًا لأحكام هذا القرار.

لجنة فحص ملفات مستحقي العفو الرئاسى

وتعمل اللجنة المشكلة على فحص ملفات مستحقي العفو عن بـاقى العقـوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، بالنسبة إلى الفئات التالية: أولًا - المحكوم عليهـم بالسجن المؤبـد إذا كـانت المدة المنفذة حتى 25/ 1/ 2025 (خمس عشرة سنة ميلادية). ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المـادة (75) من قانون العقوبات.

ثانيـًا - المحكوم عليهم بعقوبة سالـبة للحرية قبل 25-1-2025 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر.

وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تـزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

المحرومون من العفو الرئاسي

العفو يشمل باقي عقوبة النزلاء في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وىبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

والعفو الرئاسي لا يسري أيضا على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

كما لا يسري القرار أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

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