الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
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الحفني بين مواجهة التحديات وعزيمة الانطلاق

صناعة الطيران صناعة ثقيلة واستثماراتها عالية، وأرباحها لا تتعدى 3 في المئة، لكنها بالنسبة للدول أساسية وضرورة لا غنى عنها؛ لأنها تربط الدول بعضها ببعض ونافذة للتعارف وتبادل المعرفة والثقافات، ولذا نجد النقل الجوي في تطور ونمو، ولأنه نشاط اقتصادي، فنرى منافسات وصراعات بين شركات الطيران من أجل البقاء على القمة وتحقيق أعلى الأرباح، ونفس الحال بالنسبة لمصانع الطائرات. 

 

وأيضًا عالم المطارات هو الآخر يشهد هذا الصراع، فنرى مطارات جديدة يتم تشييدها بأحدث المواصفات العالمية وبتكنولوجيا متطورة، الدول تتباهى بمطاراتها وقدرتها على استيعاب الحركة الركابية المتنامية وتوفير أعلى معدلات الأمن والسلامة الجوية وتقديم أفضل الخدمات للركاب المسافرين، أو الذين يتخذون من مطاراتها نقطة انطلاق إلى دول أخرى. وهؤلاء هم ركاب الترانزيت الذين ينعشون الحركة في المطارات.

 

الطيران المدني المصري الآن في مكانة مطمئنة، لديه تحديات ولكنه يتقن كيفية التعامل معها بخبرة وحنكة، تعرض لصعوبات وأزمات سواء كانت محلية أو إقليمية أو عالمية ونجح في الخروج منها بأقل الخسائر.. 

 

لكن، قولًا واحدًا، هو الآن في موقف قوي وآمن لأن القائد لديه علم وخبرة سنين في هذا القطاع. هو الدكتور طيار سامح الحفني، وزير الطيران المدني، الذي تحمل المسئولية ويعمل ليل نهار من أجل النهوض بهذا المرفق الحيوي. وهو الآن أعلن عن الإقلاع والانطلاق نحو الأهداف المنشودة.

 

العاملون بالطيران المدني لديهم فرصة ذهبية لتحقيق أعلى معدلات النجاح في كافة الأنشطة التابعة لوزارة الطيران بعد الاستقرار والهيئات الذي يتوفر حاليًا وأصبحت بيئة العمل صالحة للتقدم والازدهار. 

 

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على العموم، نحن على أعتاب مرحلة جديدة تتشابك فيها الأيادي من أجل خروج مبنى الركاب الجديد، وهو المبنى الرابع لمطار القاهرة الدولي، للنور والذي يعد خطوة قوية في عالم المطارات.

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