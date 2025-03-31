الإثنين 31 مارس 2025
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محافظات

محافظ القليوبية يرسم البسمة على وجوه الأيتام والمسنين في أول أيام عيد الفطر (صور)

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال الاحتفال بعيد الفطر،فيتو

قام المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بجولة صباحية في أول يوم عيد الفطر المبارك والمرور على دور الأيتام ورعاية المسنين لتقديم التهنئة لهم بمناسبة العيد في لفتة إنسانية لرسم البهجة والفرحة على وجوههم في أول يوم لعيد الفطر المُبارك، مُتمنيًا لهم عيدًا سعيدًا عليهم.

محافظ القليوبية يهنئ الأطقم الطبية والمرضى الفلسطينيين بعيد الفطر (صور)

بالرسم على الوجه وتوزيع الهدايا، أطفال القليوبية يحتفلون بعيد الفطر (صور)

محافظ القليوبية في جولة صباحية في أول يوم عيد الفطر المبارك

واستهل  "محافظ القليوبية" بتهنئة الأطفال الأيتام بعيد الفطر المبارك بمؤسسة البنين والبنات بمدينة بنها وقليوب وشبرا الخيمة، مقدمًا لهم الهدايا العينية والمادية ليقضوا عيدًا سعيدًا، كما استمع لمشاكلهم ومطالبهم مؤكدًا حرصه على توفير الدعم الكامل لكل الجمعيات والمؤسسات الإجتماعية، مشيرًا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألو جُهدًا فى توفير الدعم الكامل لهم من خلال العمل على دمجهم بالمجتمع فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، فيما عبر الأيتام عن سعادتهم بتلك الزيارة التي أدخلت الفرحة عليهم  متمنيين تكرارها دائمًا.

وفي السياق ذاته حرص محافظ القليوبية على الجلوس مع الأطفال ومشاركتهم فرحتهم واطمأن على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، كما اطمأن من المسؤولين بالمؤسسة على توافر كل الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي يحتاج إليها الأطفال، موجهًا بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم.

وأكد "محافظ القليوبية"، أنه يجب علينا جميعًا أن نهتم برعاية الأيتام ودعمهم حتى يصلوا إلى بر الأمان، وشدّد على حسن الرعاية المُقدمة لهم مشيرًا إلى أن كل الأديان السماوية قدّمت الكثير من التعاليم التي تأمر برعاية اليتيم.

محافظ القليوبية،يقدم التهنئة للمسنين 

وتوجه  محافظ القليوبية  عقب ذلك لتقديم التهنئة للسيدات والرجال نُزلاء دار المسنين  تقديرًا لمكانتهم الكبيرة وتضحياتهم، وقدم بعض الهدايا الرمزية لهم ووجه القائمين على الدار بتلبية أي متطلبات لهم، كما وفر عددًا من المفروشات والملابس اللازمة للمعيشة بالدار.

وأشار "محافظ القليوبية" إلى أنه يحرص على التواجد معهم فى هذا اليوم تقديرًا لهم، مؤكدًا على أنهم قاموا بتأدية رسالتهم على الوجه الأكمل تجاه أبنائهم والمجتمع، كما قام بتكريم عددًا من آباء وأمهات الدار مشيرًا إلى أهمية دور الأب والأم ورسالتهم السامية تجاه أبنائهم والمجتمع.  

ورافق المحافظ خلال جولته الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد واللواء مجدى عبد المتعال رئيس مدينة بنها واللواء وائل طاهر رئيس مدينة قليوب خالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة والأستاذة أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الإجتماعي المهندس  عبد الحميد رخا رئيس الهلال الاحمر بالقليوبية

محافظ القليوبية خلال الاحتفال بعيد الفطر  ،فيتو
محافظ القليوبية خلال الاحتفال بعيد الفطر  ،فيتو
محافظ القليوبية خلال الاحتفال بعيد الفطر  ،فيتو
محافظ القليوبية خلال الاحتفال بعيد الفطر  ،فيتو
محافظ القليوبية خلال الاحتفال بعيد الفطر  ،فيتو
محافظ القليوبية خلال الاحتفال بعيد الفطر  ،فيتو
محافظ القليوبية خلال الاحتفال بعيد الفطر  ،فيتو
محافظ القليوبية خلال الاحتفال بعيد الفطر  ،فيتو
محافظ القليوبية خلال الاحتفال بعيد الفطر  ،فيتو
محافظ القليوبية خلال الاحتفال بعيد الفطر  ،فيتو
محافظ القليوبية خلال الاحتفال بعيد الفطر  ،فيتو
محافظ القليوبية خلال الاحتفال بعيد الفطر  ،فيتو
محافظ القليوبية خلال الاحتفال بعيد الفطر  ،فيتو
محافظ القليوبية خلال الاحتفال بعيد الفطر  ،فيتو
محافظ القليوبية خلال الاحتفال بعيد الفطر  ،فيتو
محافظ القليوبية خلال الاحتفال بعيد الفطر  ،فيتو
محافظ القليوبية خلال الاحتفال بعيد الفطر  ،فيتو
محافظ القليوبية خلال الاحتفال بعيد الفطر  ،فيتو

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية شبرا الخيمة عيد الفطر

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