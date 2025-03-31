الإثنين 31 مارس 2025
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محافظات

بالبالونات، توافد المصلين لأداء صلاة عيد الفطر بالقليوبية (صور)

صلاة عيد الفطر بالقليوبية،
صلاة عيد الفطر بالقليوبية، فيتو

بدأ المصلون في التوافد على الساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الفطر بمحافظة القليوبية مصطحبين الأطفال معهم للشعور ببهحة العيد.

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ساحات عيد الفطر بالقليوبية 

وأعلن الشيخ ياسر غياتي وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، رفع حالة الطوارئ لاستقبال عيد الفطر المبارك،  وبدء تجهيز أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2025 في القليوبية حيث جرى تجهيز 453 ساحة رئيسية في المراكز والمدن، استعدادا لصلاة عيد الفطر بها، إذ قامت المديرية بتجهيز الساحات المختلفة بجانب إعلان الطوارئ في كل مساجد المديرية في مختلف الإدارات التي يقام بها صلاة الجمعة أسبوعيا من أجل أداء صلاة العيد بها، وعددها يقارب 2000 مسجد على مستوى المحافظة.

 

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2025 في القليوبية

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بـ القليوبية أنه تم اعتماد أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2025 في المساجد والساحات ومراكز الشباب لأداء صلاة العيد.

 

عدد ساحات عيد الفطر بالقليوبية 

من المقرر أن تشهد أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2025 في القليوبية أداء الصلاة وفق التوقيت المحلي لمدينة بنها في تمام الساعة 06.12 ص في المساجد الكبرى التي يؤدي فيها صلاة الجمعة بجانب الساحات المعتمدة وعددها 453 ساحة تقيمها الجهات المختلفة ومناطق التجمعات بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الأوقاف والأجهزة المعنية.

صلاة  عيد الفطر بالقليوبية،فيتو 
صلاة  عيد الفطر بالقليوبية، فيتو 
صلاة  عيد الفطر بالقليوبية،فيتو 
صلاة  عيد الفطر بالقليوبية، فيتو 
صلاة  عيد الفطر بالقليوبية،فيتو 
صلاة  عيد الفطر بالقليوبية، فيتو 
صلاة  عيد الفطر بالقليوبية،فيتو 
صلاة  عيد الفطر بالقليوبية، فيتو 
صلاة  عيد الفطر بالقليوبية،فيتو 
صلاة  عيد الفطر بالقليوبية، فيتو 
صلاة  عيد الفطر بالقليوبية،فيتو 
صلاة  عيد الفطر بالقليوبية، فيتو 

 

 

صلاة  عيد الفطر بالقليوبية،فيتو 
صلاة  عيد الفطر بالقليوبية، فيتو 

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