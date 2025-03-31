الإثنين 31 مارس 2025
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محافظات

بالرسم على الوجه وتوزيع الهدايا، أطفال القليوبية يحتفلون بعيد الفطر (صور)

الرسم على الوجه ابتهاجا
الرسم على الوجه ابتهاجا بعيد الفطر بالقليوبية،فيتو

شهدت محافظة القليوبية احتفالات مميزة بـ عيد الفطر المبارك من خلال الرسم على وجوه الأطفال وتوزيع الهدايا.

محافظ القليوبية يوزع الورود على المواطنين بشوارع بنها احتفالا بعيد الفطر (صور)

محافظ القليوبية يؤدي صلاة عيد الفطر في مسجد ناصر ببنها (صور)

محافظ القليوبية يؤدي صلاة عيد الفطر 

وأدى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، صلاة عيد الفطر المبارك، من مسجد ناصر ببنها بحضور الشيخ ياسر الغياتي وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية واللواء إيهاب سراج السكرتير العام والمستشار مصطفى عبد الحميد فرج رئيس مجلس إدارة الشبان العالمية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات. 

ساحات عيد الفطر بالقليوبية 

وأعلن الشيخ ياسر غياتي وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، رفع حالة الطوارئ لاستقبال عيد الفطر المبارك، وبدء تجهيز أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2025 في القليوبية حيث جرى تجهيز 453 ساحة رئيسية في المراكز والمدن، استعدادا لصلاة عيد الفطر بها، إذ قامت المديرية بتجهيز الساحات المختلفة بجانب إعلان الطوارئ في كل مساجد المديرية في مختلف الإدارات التي يقام بها صلاة الجمعة أسبوعيا من أجل أداء صلاة العيد بها، وعددها يقارب 2000 مسجد على مستوى المحافظة.

الرسم علي الوجه ابتهاجا بعيد الفطر بالقليوبية،فيتو 
الرسم علي الوجه ابتهاجا بعيد الفطر بالقليوبية،فيتو 
الرسم علي الوجه ابتهاجا بعيد الفطر بالقليوبية،فيتو 
الرسم علي الوجه ابتهاجا بعيد الفطر بالقليوبية،فيتو 
الرسم علي الوجه ابتهاجا بعيد الفطر بالقليوبية،فيتو 
الرسم علي الوجه ابتهاجا بعيد الفطر بالقليوبية،فيتو 
الرسم علي الوجه ابتهاجا بعيد الفطر بالقليوبية،فيتو 
الرسم علي الوجه ابتهاجا بعيد الفطر بالقليوبية،فيتو 
الرسم علي الوجه ابتهاجا بعيد الفطر بالقليوبية،فيتو 
الرسم علي الوجه ابتهاجا بعيد الفطر بالقليوبية،فيتو 
الرسم علي الوجه ابتهاجا بعيد الفطر بالقليوبية،فيتو 
الرسم علي الوجه ابتهاجا بعيد الفطر بالقليوبية،فيتو 
الرسم علي الوجه ابتهاجا بعيد الفطر بالقليوبية،فيتو 
الرسم علي الوجه ابتهاجا بعيد الفطر بالقليوبية،فيتو 
الرسم علي الوجه ابتهاجا بعيد الفطر بالقليوبية،فيتو 
الرسم علي الوجه ابتهاجا بعيد الفطر بالقليوبية،فيتو 

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