الإثنين 31 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ القليوبية يهنئ الأطقم الطبية والمرضى الفلسطينيين بعيد الفطر (صور)

محافظ القليوبية يقدم
محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد، فيتو

قام اليوم المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية يرافقه الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها بجولة صباحية في أول يوم عيد الفطر المبارك على المستشفيات لتقديم التهنئة لهم بمناسبة العيد في لفتة إنسانية لرسم البهجة والفرحة على وجوههم في أول يوم العيد المبارك، متمنيا لهم عيدًا سعيدًا عليهم وعلى أسرهم. 

6 صور ترصد أداء السيسي صلاة عيد الفطر بمسجد المشير

بالرسم على الوجه وتوزيع الهدايا، أطفال القليوبية يحتفلون بعيد الفطر (صور)

محافظ القليوبية في زيارة لمستشفى الجامعة 

وبدأ محافظ  القليوبية الجولة بزيارة المستشفيات بمدينة بنها، حيث تفقد المحافظ مستشفيات بنها الجامعي ومستشفى بنها التعليمي ومستشفى بنها للتأمين الصحى، حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك وحرص سيادته على تقديم الورود والهدايا للمرضى والأطقم الطبية، متمنيًا أن تكون هذه المناسبة سعيدة على الجميع، وأن يأتى العيد بالخير واليُمن على وطننا الغالي مصر، وأن يعم الخير والأمن والسلام على الوطن والمواطنين، في ظل قيادة سياسية حكيمة، ومؤسسات وطنية تعمل وتسابق الزمن للحفاظ على الوطن ومواصلة الجهود نحو تنمية شاملة. 

محافظ القليوبية يقدم التهنئة بعيد الفطر 

وثمن محافظ القليوبية الجهود المخلصة والتفاني فى أداء الواجب من كل عنصر من عناصر المنظومة الصحية، مؤكدا على أن جيش مصر الأبيض ضرب أروع الأمثلة فى حبه لوطنه وإخلاصه فى أداء واجبه المهنى والإنساني، حيث إن مهنة الطب هي في المقام الأول مهنة إنسانية، ومن جانبهم أعرب أعضاء الطاقم الطبي والتمريض والعاملين بالمستشفيات عن شكرهم للمحافظ على تواجده اليوم معهم، وحرصه على دعمهم وتحفيزهم، وذلك يجسد اهتمام الدولة بعناصر المنظومة الصحية وتقديرها لما يبذلوه من جهد غير عادى من منطلق المسؤولية الوطنية وأداء واجبهم المهني والإنساني على أكمل وجه.
وفي السياق ذاته قدم المحافظ ورئيس جامعة بنها التهنئة بعيد الفطر لإخواننا المصابين من فلسطين مستمعًا لطلباتهم وتوفير كافة الرعاية الطبية لهم.

ورافق المحافظ خلال جولته الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد واللواء مجدى عبد المتعال رئيس مدينة بنها والدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الدكتور عمرو الدخاخني مدير عام المستشفيات الجامعية بالقليوبية الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ببنها والدكتور فادي مسيحة مدير المستشفى التعليمي ببنها والدكتور محمد طاهر مدير مستشفى بنها للتأمين الصحى وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالقليوبية.

محافظ القليوبية يقدم التهنئة بعيد الاضحي،فيتو
محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد،فيتو
محافظ القليوبية يقدم التهنئة بعيد الاضحي،فيتو
محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد،فيتو
محافظ القليوبية يقدم التهنئة بعيد الاضحي،فيتو
محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد،فيتو
محافظ القليوبية يقدم التهنئة بعيد الاضحي،فيتو
محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد،فيتو
محافظ القليوبية يقدم التهنئة بعيد الاضحي،فيتو
محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد،فيتو
محافظ القليوبية يقدم التهنئة بعيد الاضحي،فيتو
محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد،فيتو
محافظ القليوبية يقدم التهنئة بعيد الاضحي،فيتو
محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد،فيتو
محافظ القليوبية يقدم التهنئة بعيد الاضحي،فيتو
محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد،فيتو
محافظ القليوبية يقدم التهنئة بعيد الاضحي،فيتو
محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد،فيتو
محافظ القليوبية يقدم التهنئة بعيد الاضحي،فيتو
محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد،فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية بنها للتامين الصحي بنها الجامعي رئيس جامعة بنها عيد الفطر المبارك صلاة عيد الفطر ناصر الجيزاوي مستشفى بنها للتأمين الصحى مستشفيات بنها

مواد متعلقة

العيد ابتدا والفرح ابتدا، ظهور مميز للفنان تامر عاشور أمام الرئيس السيسي خلال احتفالات عيد الفطر

بالرسم على الوجه وتوزيع الهدايا، أطفال القليوبية يحتفلون بعيد الفطر (صور)

بعد أدائه صلاة عيد الفطر، محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة وعيدية على الأطفال والأسر (صور)

نشاط السيسي في أول أيام عيد الفطر.. يؤدي الصلاة بمسجد المشير.. يحضر احتفالية بمركز المنارة.. يكرم عددا من أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة.. ويلتقط الصور التذكارية مع الأطفال

الأكثر قراءة

وزير المالية يعلن موعد زيادة أجور العاملين بالدولة

ترتيب الدوري المصري بعد قرار رابطة الأندية تعديل عقوبات مباراة القمة 130

اختلاط النساء بالرجال، شاهد صلاة عيد الفطر 2025 في ساحة مصطفى محمود (فيديو وصور)

سامح حسين وعبد الستار صبري الأبرز، نجوم الفن والرياضة يشاركون أبناء الشهداء فرحة العيد بحضور السيسي

وفاة زوجة الراحل محمود الجوهري، وهذا موعد صلاة الجنازة

إتمام العبادة والطاعة في رمضان.. تعرف على أهمية عيد الفطر المبارك وعدد أيامه؟

منها الصلاة خارج المسجد، تعرف على سنن وآداب عيد الفطر المبارك

أرسنال يبحث عن فوز غائب أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

منوعات

المزيد

إقبال كثيف على حديقة الأزهر من مختلف الجنسيات احتفالا بالعيد

دراسة تكشف آلية عمل الزبادي في محاربة أخطر أنواع سرطان القولون

كيم سوهيون يدافع عن نفسه بالدموع بعد شائعات مواعدته للراحلة كيم ساي رون (فيديو)

ملاهي شوارع المعادي تجذب الأطفال في أول أيام عيد الفطر (صور )

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في أول أيام عيد الفطر

هيقلب تاني، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر تضرب طقس أول أيام عيد الفطر

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم في الأسواق يسجل 140 ألف جنيه للطن

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أهم 5 رسائل من وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي للأحزاب السياسية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

إتمام العبادة والطاعة في رمضان.. تعرف على أهمية عيد الفطر المبارك وعدد أيامه؟

منها الصلاة خارج المسجد، تعرف على سنن وآداب عيد الفطر المبارك

سبب تسمية عيد الفطر المبارك بهذا الاسم وفضائله

المزيد
الجريدة الرسمية