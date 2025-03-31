محافظ القليوبية يهنئ الأطقم الطبية والمرضى الفلسطينيين بعيد الفطر (صور)

قام اليوم المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية يرافقه الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها بجولة صباحية في أول يوم عيد الفطر المبارك على المستشفيات لتقديم التهنئة لهم بمناسبة العيد في لفتة إنسانية لرسم البهجة والفرحة على وجوههم في أول يوم العيد المبارك، متمنيا لهم عيدًا سعيدًا عليهم وعلى أسرهم.

محافظ القليوبية في زيارة لمستشفى الجامعة

وبدأ محافظ القليوبية الجولة بزيارة المستشفيات بمدينة بنها، حيث تفقد المحافظ مستشفيات بنها الجامعي ومستشفى بنها التعليمي ومستشفى بنها للتأمين الصحى، حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك وحرص سيادته على تقديم الورود والهدايا للمرضى والأطقم الطبية، متمنيًا أن تكون هذه المناسبة سعيدة على الجميع، وأن يأتى العيد بالخير واليُمن على وطننا الغالي مصر، وأن يعم الخير والأمن والسلام على الوطن والمواطنين، في ظل قيادة سياسية حكيمة، ومؤسسات وطنية تعمل وتسابق الزمن للحفاظ على الوطن ومواصلة الجهود نحو تنمية شاملة.

محافظ القليوبية يقدم التهنئة بعيد الفطر

وثمن محافظ القليوبية الجهود المخلصة والتفاني فى أداء الواجب من كل عنصر من عناصر المنظومة الصحية، مؤكدا على أن جيش مصر الأبيض ضرب أروع الأمثلة فى حبه لوطنه وإخلاصه فى أداء واجبه المهنى والإنساني، حيث إن مهنة الطب هي في المقام الأول مهنة إنسانية، ومن جانبهم أعرب أعضاء الطاقم الطبي والتمريض والعاملين بالمستشفيات عن شكرهم للمحافظ على تواجده اليوم معهم، وحرصه على دعمهم وتحفيزهم، وذلك يجسد اهتمام الدولة بعناصر المنظومة الصحية وتقديرها لما يبذلوه من جهد غير عادى من منطلق المسؤولية الوطنية وأداء واجبهم المهني والإنساني على أكمل وجه.

وفي السياق ذاته قدم المحافظ ورئيس جامعة بنها التهنئة بعيد الفطر لإخواننا المصابين من فلسطين مستمعًا لطلباتهم وتوفير كافة الرعاية الطبية لهم.

ورافق المحافظ خلال جولته الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد واللواء مجدى عبد المتعال رئيس مدينة بنها والدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الدكتور عمرو الدخاخني مدير عام المستشفيات الجامعية بالقليوبية الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ببنها والدكتور فادي مسيحة مدير المستشفى التعليمي ببنها والدكتور محمد طاهر مدير مستشفى بنها للتأمين الصحى وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالقليوبية.

محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد،فيتو

محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد،فيتو

محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد،فيتو

محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد،فيتو

محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد،فيتو

محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد،فيتو

محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد،فيتو

محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد،فيتو

محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد،فيتو

محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد،فيتو

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