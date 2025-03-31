الإثنين 31 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ القليوبية يوزع الورود على المواطنين بشوارع بنها احتفالا بعيد الفطر (صور)

محافظ القليوبية يوزع
محافظ القليوبية يوزع الورود ابتهاجا بعيد الفطر،فيتو

وزع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية الورود والهدايا ابتهاجا بعيد الفطر المبارك علي المواطنيين بكورنيش بنها والتقط المواطنون الصور التذكارية معه ابتهاجا بالعيد.

محافظ القليوبية يؤدي صلاة عيد الفطر في مسجد ناصر ببنها (صور)

تجهيز ساحات صلاة عيد الفطر المبارك بمراكز ومدن القليوبية (صور)

محافظ القليوبية يؤدي صلاة عيد الفطر 

أدى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، صلاة عيد الفطر المبارك، من مسجد ناصر ببنها بحضور الشيخ ياسر الغياتي وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية واللواء إيهاب سراج السكرتير العام والمستشار مصطفى عبد الحميد فرج رئيس مجلس إدارة الشبان العالمية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات. 

ساحات عيد الفطر بالقليوبية 

وأعلن الشيخ ياسر غياتي وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، رفع حالة الطوارئ لاستقبال عيد الفطر المبارك،  وبدء تجهيز أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2025 في القليوبية حيث جرى تجهيز 453 ساحة رئيسية في المراكز والمدن، استعدادا لصلاة عيد الفطر بها، إذ قامت المديرية بتجهيز الساحات المختلفة بجانب إعلان الطوارئ في كل مساجد المديرية في مختلف الإدارات التي يقام بها صلاة الجمعة أسبوعيا من أجل أداء صلاة العيد بها، وعددها يقارب 2000 مسجد على مستوى المحافظة.

 

محافظ القليوبية يوزع الورود ابتهاجا بعيد الفطر،فيتو 
محافظ القليوبية يوزع الورود ابتهاجا بعيد الفطر،فيتو 
محافظ القليوبية يوزع الورود ابتهاجا بعيد الفطر،فيتو 
محافظ القليوبية يوزع الورود ابتهاجا بعيد الفطر،فيتو 
محافظ القليوبية يوزع الورود ابتهاجا بعيد الفطر،فيتو 
محافظ القليوبية يوزع الورود ابتهاجا بعيد الفطر،فيتو 
محافظ القليوبية يوزع الورود ابتهاجا بعيد الفطر،فيتو 
محافظ القليوبية يوزع الورود ابتهاجا بعيد الفطر،فيتو 
محافظ القليوبية يوزع الورود ابتهاجا بعيد الفطر،فيتو 
محافظ القليوبية يوزع الورود ابتهاجا بعيد الفطر،فيتو 
محافظ القليوبية يوزع الورود ابتهاجا بعيد الفطر،فيتو 
محافظ القليوبية يوزع الورود ابتهاجا بعيد الفطر،فيتو 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي استقبال عيد الفطر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية صلاة عيد الفطر صلاة عيد الفطر المبارك صلاة عيد الفطر 2025 وكيل وزارة الاوقاف بالقليوبية ناصر الجيزاوي مسجد ناصر ببنها

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يؤدي صلاة عيد الفطر في مسجد ناصر ببنها (صور)

تجهيز ساحات صلاة عيد الفطر المبارك بمراكز ومدن القليوبية (صور)

محافظ القليوبية يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات لتجديد عدد من الوظائف القيادية

الأكثر قراءة

اختلاط النساء بالرجال، شاهد صلاة عيد الفطر 2025 في ساحة مصطفى محمود (فيديو وصور)

سامح حسين وعبد الستار صبري الأبرز، نجوم الفن والرياضة يشاركون أبناء الشهداء فرحة العيد بحضور السيسي

الشرع يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد الأموي بدمشق (فيديو)

سقوط سكرتير عام محافظة الدقهلية داخل مسجد النصر بالمنصورة بعد صلاة العيد ونقله إلى المستشفى

عيدية رومانسية، خطيب يفاجئ خطيبته "ببوكيه فلوس" في صلاة عيد الفطر 2025 (صور)

أول مدينة تصلي صلاة عيد الفطر المبارك 2025

أخبار مصر: احتفالات المصريين بعيد الفطر، وفاة سكرتير عام محافظة القليوبية داخل المسجد بشكل مفاجئ، صدمة جديدة للزمالك وبيراميدز

وفاة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية بعد فشل محاولات إسعافه

منوعات

المزيد

ملاهي شوارع المعادي تجذب الأطفال في أول أيام عيد الفطر (صور )

فرحة أول أيام عيد الفطر المبارك تسيطر على شوارع مصر (صور)

قصات شعر غريبة، أطفال يلفتون الأنظار في أول أيام عيد الفطر(صور)

بينهم أفراد فى القوات المسلحة، سرقة بيانات 42 مليون عميل في بنك إيراني

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في أول أيام عيد الفطر

هيقلب تاني، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر تضرب طقس أول أيام عيد الفطر

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم في الأسواق يسجل 140 ألف جنيه للطن

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أهم 5 رسائل من وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي للأحزاب السياسية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 31 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 31 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 31 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية