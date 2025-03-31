خبير أسواق مال: رغبة المستثمر تحدد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة

البورصة المصرية، قال الدكتور سمير روؤف خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”: إن البورصة المصرية تشهد استقرار نسبى في المؤشرات بسبب التوازن مابين عمليات الشراء والبيع على المستوى طويل الأجل، مشيرا إلى أن القطاعات التي شهدت ارتفاعا حدث بفعل العرض والطلب على الأسهم المقيدة بتلك القطاعات ومن المؤكد أن الصعود في تلك القطاعات هو صعود نسبي مؤقت نظرا لتغير رغبة المستثمر في الشراء وأيضا رغبته في البيع للأسهم الموجودة فى تلك القطاعات.

مؤشرات - فيتو

الحذر اثناء الشراء بكامل الرصيد بالمحفظة الاستثمارية

وأضاف روؤف أن بداية تعاملات أبريل من المتوقع أن يشهد السوق حالة من الشراء القوية والتي تحدث بعد الاجازات الرسمية نظرا لتعطش المستثمر لمواصلة حصد المكاسب مما يؤثر بالإيجاب على عدد من القطاعات والتي ستشهد أغلب عمليات الشراء.

ونوة الدكتور سمير روؤف إلى أهمية الحذر أثناء عمليات الشراء بكامل الرصيد بالمحفظة الاستثمارية خلال حركة التداولات، بالاضافة إلى التقليل من الشراء بالمارجن تحسبا لأي خسائر تنتج عن الشراء بالمديونية.

كواليس أداء أهم قطاعات البورصة الأسبوع الأخير من مارس

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال حركة تداولات الأسبوع المنتهي، حيث ارتفعت 8 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 8.9%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 6.5%، يليه قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والبنوك بنسبة 2.2%، 2%، على التوالي، وصعد قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التعليمية بنسبة 1.1%، 1%، على التوالي، وقفز قطاعا السياحة والترفيه، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.7%، 0.6%، على التوالي.

فيما تراجعت 7 قطاعات على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.6%، 1.4%، 1.3%، على التوالي، وهبط قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، ومواد البناء بنسبة 0.8%، 0.7%، على التوالي، وانخفض قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.4%، ونزل قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.3%.

د. سمير روؤف - فيتو

89.3 % صافي تعاملات المصريين

وسجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال الأسبوع الأخير من رمضان نسبة 89.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.1% والعرب على 5.6% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 25.9 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 168.9 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 89.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.3% وسجل العرب 5.6% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1,543.6 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 242.6 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

مؤشرات البورصة - فيتو

بالارقام.. تعاملات نهاية الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس الماضي، قبل إجازة عيد الفطر المبارك، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.248 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 32026 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 39787 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 14088 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 9046 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 12462 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 3328 نقطة.

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