سوق المال يشهد عمليات تصحيح قبل عيد الفطر.. رأس المال السوقي يربح 14 مليار جنيه.. وخبراء يكشفون أسباب الأداء القوي لعدد من القطاعات

البورصة المصرية، تمكنت مؤشرات البورصة المصرية من التلون بالأخضر بختام حركة تعاملات الأسبوع الأخير من مارس وهو الأسبوع الأخير قبل إجازة عيد الفطر المبارك، ليربح رأس المال السوقي حوالى 14 مليار جنيه ويغلق عند مستوى 2.248 تريليون جنيه لتحصد البورصة المصرية مكاسب قياسية جديدة خلال حركة التعاملات.

وترصد “ فيتو” خلال السطور التالية أهم التفاصيل حول حركة التعاملات التى تمت على مدار الاسبوع الأخير من مارس الجارى بالبورصة المصرية.

البورصة المصرية - فيتو

خبير: عملية تصحيح محدودة وأداء قوي لعدد من القطاعات

قال الدكتور نبيل فرج خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”: إن البورصة المصرية تعمل منذ فترة فى اتجاه عرضي حيث يحدث نوع من البيع الجماعى وخاصة في نهاية الجلسات اليومية في ظل تعاملات متباينة، مشيرا الى ان الفترة المقبلة ستشهد المؤشرات عملية تصحيح محدودة دون تأثيرات كبيرة مع أداء قوي لعدد من القطاعات بينها الأغذية والأدوية واللذان حققا نموا ملحوظا.

وأضاف فرج أن البورصة المصرية تشهد حالة من الصعود الحذر متاثرة بالأحداث الجيوسياسية والتقلبات في السوق المالى العالمي، مشيرا إلى أن ارتفاع أوقية الذهب عالميا يؤثر بالسلب على اداء المؤشرات على المدى القصير وبرجوع الأسعار عالميا ستعود المؤشرات إلى حصد المكاسب تدريجيا.

وأشار فرج إلى أنه في حال لامس المؤشر الرئيسي المستوى ٣٢ ألف نقطة سيتجاوز خطوط مقاومة أخرى سواء على المستويين البعيد أو القريب قد تصل إلى أربعة آلاف و٥٠٠ نقطة رغم استبعاد البعض لهذا الطرح حاليا.

د. نبيل فرج - فيتو

خبير يكشف بالأرقام كواليس واسباب ارتفاع وهبوط أبرز قطاعات البورصة

وقال الدكتور سمير روؤف خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”: إن البورصة المصرية تشهد استفرار نسبى في المؤشرات بسبب التوازن مابين عمليات الشراء والبيع غلى المستوى طويل الأجل، مشيرا إلى أن القطاعات التي شهدت ارتفاعا حدث بفعل العرض والطلب على الأسهم المقيدة بتلك القطاعات ومن المؤكد أن الصعود في تلك القطاعات هو صعود نسبي مؤقت نظرا لتغير رغبة المستثمر في الشراء وأيضا رغبته في البيع للأسهم الموجودة فى تلك القطاعات.

الحذر اثناء الشراء بكامل الرصيد بالمحفظة الاستثمارية

وأضاف روؤف أن بداية تعاملات أبريل من المتوقع أن يشهد السوق حالة من الشراء القوية والتي تحدث بعد الاجازات الرسمية نظرا لتعطش المستثمر لمواصلة حصد المكاسب مما يؤثر الإيجاب على عدد من القطاعات والتي ستشهد أغلب عمليات الشراء.

ونوة الدكتور سمير روؤف إلى أهمية الحذر أثناء عمليات الشراء بكامل الرصيد بالمحفظة الاستثمارية خلال حركة التداولات، بالاضافة إلى التقليل من الشراء بالمارجن تحسبا لأي خسائر تنتج عن الشراء بالمديونية.

كواليس أداء أهم قطاعات البورصة الأسبوع الأخير من مارس

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال حركة تداولات الأسبوع المنتهي، حيث ارتفعت 8 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 8.9%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 6.5%، يليه قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والبنوك بنسبة 2.2%، 2%، على التوالي، وصعد قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التعليمية بنسبة 1.1%، 1%، على التوالي، وقفز قطاعا السياحة والترفيه، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.7%، 0.6%، على التوالي.

فيما تراجعت 7 قطاعات على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.6%، 1.4%، 1.3%، على التوالي، وهبط قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، ومواد البناء بنسبة 0.8%، 0.7%، على التوالي، وانخفض قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.4%، ونزل قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.3%.

د. سمير روؤف - فيتو

89.3 % صافي تعاملات المصريين

وسجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال الأسبوع الأخير من رمضان نسبة 89.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.1% والعرب على 5.6% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 25.9 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 168.9 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 89.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.3% وسجل العرب 5.6% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1,543.6 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 242.6 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

مؤشرات البورصة - فيتو

بالارقام.. تعاملات نهاية الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس الماضي، قبل إجازة عيد الفطر المبارك، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.248 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 32026 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 39787 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 14088 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 9046 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 12462 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 3328 نقطة.

كواليس تداولات الأربعاء الماضى

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء الماضي، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.234 تريليون جنيه.

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 31744 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 39423 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 13963 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 8958 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 12342 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 3309 نقاط.

مؤشرات - فيتو

التفاصيل الكامله لتعاملات يوم الثلاثاء

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الثلاثاء الماضي، جلسة منتصف الأسبوع. وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.231 تريليون جنيه.

كما تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 31761 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 39463 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 13970 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 8890 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 12277 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3329 نقطة.

كواليس تداولات يو م الاثنين

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين الماضي، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.240 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 31810 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 39519 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 13993 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 8961 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 12356 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3340 نقطة.

مؤشرات - فيتو

اتجاه المؤشرات بتعاملات يوم الأحد

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأحد الماضي أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.259 تريليون جنيه، لتربح نحو 11 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.81% عند مستوى 31933 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% عند مستوى 39705 نقاط، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.82% عند مستوى 14048 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.85% عند مستوى 8998 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.69% عند مستوى 12423 نقطة، فيما صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.09% عند مستوى 3371 نقطة.

440.1 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة

جدير بالذكر بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 440.1 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 6,915 مليون ورقة منفذة على 441 ألف عملية.

وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 696.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 8,174 مليون ورقة منفذة على 534 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 3.69 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 96.31 % خلال الأسبوع.

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