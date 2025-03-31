رئيس الرعاية الصحية في جولة تفقدية لمتابعة خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة سير العمل ميدانيًا والاطمئنان على تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك بمحافظات إقليم القناة، والتأكد من تقديم خدمات صحية متميزة وفق أعلى معايير الجودة.

وشملت الجولة التفقدية زيارة مجمع الإسماعيلية الطبي، أحد الصروح الطبية التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، والتي تُعد من محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. وخلال الزيارة، تفقد الدكتور السبكي أقسام الطوارئ، والأقسام الداخلية، والرعايات المركزة، والعمليات، إضافة إلى غرفة إدارة الطوارئ والأزمات بمجمع الإسماعيلية الطبي.

أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات الصحية للمنتفعين

واطمأن الدكتور أحمد السبكي على جاهزية الفرق الطبية، وكفاءة الخدمات المقدمة للمرضى، ومدى سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، مؤكدًا أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات الصحية للمنتفعين.

وأشاد رئيس الهيئة بجودة تنفيذ خطة التأمين الطبي الخاصة باحتفالات عيد الفطر، مشددًا على ضرورة استمرار انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات على مدار الساعة، وتكثيف المرور الميداني على المنشآت الصحية، لضمان الجاهزية التامة وتقديم أفضل رعاية صحية للمنتفعين.

وعقب الجولة، عقد الدكتور أحمد السبكي اجتماعًا مع قيادات ومديري فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، حيث ناقش خطط التحسين المستمر للخدمات الصحية، وتعزيز جاهزية المنشآت الطبية، ومواصلة تطوير الأداء لضمان أعلى مستويات الخدمة للمنتفعين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

التطور الملحوظ في خدمات الطوارئ بمجمع الإسماعيلية الطبي

وأثنى الدكتور السبكي على التطور الملحوظ في خدمات الطوارئ بمجمع الإسماعيلية الطبي، مشيرًا إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للقسم بنسبة تجاوزت 20%، مما يعزز القدرة على استقبال الحالات الحرجة والطوارئ بكفاءة أعلى، ويضمن تقديم الرعاية الصحية اللازمة وفق أحدث المعايير.

كما أكد أهمية الاستمرار في استحداث الخدمات الطبية بمجمع الإسماعيلية الطبي، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، مع تبني أحدث الممارسات الطبية العالمية والتقنيات الحديثة، لضمان تلبية احتياجات المنتفعين وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الرعاية الصحية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية قدمت أكثر من 16 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، منها 5 ملايين خدمة تم تقديمها بمجمع الإسماعيلية الطبي، وذلك وفق أعلى معايير الجودة، بما يضمن توفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين.

ورافق الدكتور أحمد السبكي خلال جولته التفقدية بالإسماعيلية كل من: الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد البرعي، مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية والمتابعة ومدير عام شئون مكتب المدير التنفيذي، والدكتور علي رفعت، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية.

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