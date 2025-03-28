الرعاية الصحية: توفير مقر بأسوان استعدادًا للتشغيل الرسمي للتأمين الصحي الشامل

هنّأ مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وبعث مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية ببرقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يمُن الله عز وجل على فضيلته بالشفاء العاجل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري رقم (84) لمجلس إدارة الهيئة، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، والذي عُقد بالمقر الرئيسي للهيئة في القاهرة، حيث ناقش المجلس واعتمد عددًا من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير بيئة العمل وتعزيز الخدمات الصحية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

تعديل لائحة الموارد البشرية ومنظومة الأجور الخاصة بالهيئة

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس مقترح تعديل لائحة الموارد البشرية ومنظومة الأجور الخاصة بالهيئة، بما يضمن تحسين بيئة العمل وتحفيز الكفاءات الطبية والإدارية، تحقيقًا لأفضل مستويات الأداء،

كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة تحديث الهيكل التنظيمي للهيئة، بما يعزز من كفاءة التشغيل ويسهم في تطوير آليات العمل داخل مختلف الإدارات بالهيئة وفروعها ومنشآتها بالمحافظات.

تعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات الداعمة لتطوير الخدمات الصحية

فيما وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية على إنشاء وحدة "الاستثمارات الخارجية والشراكات الصحية العالمية"، بهدف تعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات الداعمة لتطوير الخدمات الصحية، بما ينعكس إيجابيًا على مقدمي ومتلقي الخدمة بمنشآت الهيئة على حد سواء.

واختتم المجلس أعماله بالموافقة على توفير مقر لفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة أسوان، وذلك استعدادًا للتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وبما يسهم في دعم تعزيز الخدمات الطبية والعلاجية للمستفيدين بالمحافظة وفق أعلى معايير الجودة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى تحقيق التميز في تقديم الخدمات الصحية وتعزيز الشراكات الاستثمارية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الرعاية الصحية.

حضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية رقم (84) الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة: الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض والمشرف العام على منظومة التمريض بالهيئة وعضو مجلس الشيوخ، الدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، الدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، الدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، الدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، المستشار محمد فاروق موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، كما شارك عبر تقنية الزووم، كل من: الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام الأطباء، الدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان، الدكتور وائل عبدالعال، عضو المجتمع المدني من خبراء إدارة الرعاية الصحية.





وحضر الاجتماع من جانب هيئة الرعاية الصحية كل من: الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات الاكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، المستشار محمد شحاتة، المستشار القانوني للهيئة، الدكتور محمود الديب، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية، بالإضافة إلى رشا شاكر، رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.