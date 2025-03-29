السبت 29 مارس 2025
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خارج الحدود

مدير صحة غزة: القطاع الصحي بالقطاع في حالة إغلاق

مستشفيات غزة، فيتو
مستشفيات غزة، فيتو

قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش اليوم السبت: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي  قلص دخول الوفود الطبية من الخارج إلى القطاع.

تدهور الأوضاع في الصحية في غزة

وأضاف منير البرش: إن استهداف الاحتلال الكوادر الصحية يجعلنا أمام تحديات كبيرة، والقطاع الصحي في غزة لا يمكن وصفه حاليا إلا بأنه مغلق.

وتابع: شلل الأطفال يفتك بأبنائنا بسبب عدم قدرتنا على الوصول إلى مناطق عديدة.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، تحذيرا لسكان مناطق عبسان والقرارة وخربة خزاعة في جنوب قطاع غزة بإخلاء منازلهم.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر لسكان جنوب غزة بإخلاء منازلهم


وطالب جيش الاحتلال، السكان بإخلاء منازلهم والتوجه غربا نحو مراكز الإيواء في منطقة المواصي.

وزعم في بيانه أن الفصائل الفلسطينية تواصل إطلاق الصواريخ من داخل المناطق السكنية.

واستأنفت إسرائيل في وقت سابق عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

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غزة جيش الاحتلال شلل الأطفال وزارة الصحة

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