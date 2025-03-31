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رياضة

ليفاندوفسكي يبتعد بصدارة هدافي الدوري الإسباني

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي

 ابتعد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني لموسم 2024-2025 بعدما أحرز ثنائية أمام جيرونا التي انتهت بفوز برشلونة 4-1 بالجولة الـ 29 من الليجا.  

وجاءت ثنائية ليفاندفسكي بعد 24 ساعة من إحراز كيليان مبابي ثنائية  في مباراة فريقه ريال مدريد أمام ليجانيس التي انتهت بفوز الريال 3-2 بالجولة ذاتها.

 

ترتيب هدافي الدوري الإسباني 
 

1- روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 25 هدفًا.

2- كيليان مبابي، ريال مدريد، 22 هدفًا.

3- أنتي بوديمير، أوساسونا، 15 هدفًا.

4- رافينيا، برشلونة، 13 هدفًا.

5- أويهان سانسيت، أتلتيك بلباو، 13 هدفًا.

6- جوليان ألفاريز، أتلتيكو مدريد، 11 هدفًا.

7- سورلوث، أتلتيكو مدريد، 11 هدفًا.

8- لوكيباكيو، إشبيلية، 11 هدفًا.

9- كيكي جارسيا، ألافيس، 11 هدفًا.

10- آيوزي بيريز، فياريال، 11 هدفًا.

 

وحقق فريق برشلونة الإسباني، فوزا عريضا علي نظيره جيرونا بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد على ملعب "مونتجويك" ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.

 

وسجل هدف التقدم لصالح فريق برشلونة اللاعب لاديسلاف كرييتشي لاعب جيرونا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 43.

ومع بداية الشوط الثاني نجح دانجوما في إدراك التعادل لفريق جيرونا في الدقيقة 53.

وتمكن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل الهدف الثاني والثالث للفريق الكتالوني بالدقيقتين 61 و77، وأحرز الهدف الرابع اللاعب فيران توريس في الدقيقة 86. 

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