ترتيب هدافي الدوري الإسباني، مبابي يضغط على ليفاندوفسكي

الأحد 30/مارس/2025 - 09:38 ص 3/30/2025 9:38:37 AM

واصل كيليان مبابي مطاردة روبرت ليفاندوفسكي في جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني موسم 2024-2025.

ورفع هداف ريال مدريد، كيليان مبابي رصيده في جدول ترتيب الهدافين بالليجا إلي 22 هدفا بعدما سجل ثنائية مباراة فريقه أمام ليجانيس التي انتهت بفوز الريال 3-2 بالجولة الـ 29.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

1- روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 23 هدفًا.

2- كيليان مبابي، ريال مدريد، 22 هدفًا.

3- أنتي بوديمير، أوساسونا، 15 هدفًا.

4- رافينيا، برشلونة، 13 هدفًا.

4- أويهان سانسيت، أتلتيك بلباو، 13 هدفًا.

5- جوليان ألفاريز، أتلتيكو مدريد، 11 هدفًا.

5- سورلوث، أتلتيكو مدريد، 11 هدفًا.

5- لوكيباكيو، إشبيلية، 11 هدفًا.

5- كيكي جارسيا، ألافيس، 11 هدفًا.

5- آيوزي بيريز، فياريال، 11 هدفًا.

ويستعد برشلونة بقيادة روبرت ليفاندوفسكي اليوم الأحد لمواجهة جيرونا في الجولة الـ 29 من الدوري الاسباني الليجا الموسم الجاري.

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