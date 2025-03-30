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رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني، مبابي يضغط على ليفاندوفسكي

مبابي وليفاندوفسكي
مبابي وليفاندوفسكي

واصل كيليان مبابي مطاردة روبرت ليفاندوفسكي في جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني موسم 2024-2025.

ورفع هداف ريال مدريد، كيليان مبابي رصيده في جدول ترتيب الهدافين بالليجا إلي 22 هدفا بعدما سجل ثنائية مباراة فريقه أمام ليجانيس التي انتهت بفوز الريال 3-2 بالجولة الـ 29.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

1- روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 23 هدفًا.

2- كيليان مبابي، ريال مدريد، 22 هدفًا.

3- أنتي بوديمير، أوساسونا، 15 هدفًا.

4- رافينيا، برشلونة، 13 هدفًا.

4- أويهان سانسيت، أتلتيك بلباو، 13 هدفًا.

5- جوليان ألفاريز، أتلتيكو مدريد، 11 هدفًا.

5- سورلوث، أتلتيكو مدريد، 11 هدفًا.

5- لوكيباكيو، إشبيلية، 11 هدفًا.

5- كيكي جارسيا، ألافيس، 11 هدفًا.

5- آيوزي بيريز، فياريال، 11 هدفًا.

 

ويستعد برشلونة بقيادة روبرت ليفاندوفسكي اليوم الأحد لمواجهة جيرونا في الجولة الـ 29 من الدوري الاسباني الليجا الموسم الجاري.

 

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