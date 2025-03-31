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محافظات

قيادات محافظة البحيرة يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك بين المواطنين بمسجد التوبة بدمنهور

قيادات البحيرة أثناء
قيادات البحيرة أثناء صلاة العيد بمسجد التوبة، فيتو

أدى الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، واللواء محمود هويدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، والدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد التوبة بدمنهور، وذلك بحضور اللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، وأسامة داود، السكرتير العام المساعد، وعمر لبيب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وعدد من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة ورجال الدين الإسلامي بالأوقاف والأزهر.

العيد فرصة عظيمة لتقوية الروابط الاجتماعية

وتناولت خطبة العيد فضل شهر رمضان وثوابه العظيم، ليأتي عيد الفطر المبارك مشرِقًا بشمس الفرح وهلال المسرة، فتملأ قلوبنا أنوار الألفة والمودة والمحبة، ويُعد العيد فرصة عظيمة لتقوية الروابط الاجتماعية عبر صلة الرحم وتقوية العلاقات والمحبة والود بين الناس بتبادل التهاني والتزاور.

تعزيز قيم المحبة والتآخي والتكافل الاجتماعي

وتقدمت الدكتورة جاكلين عاز، محافظ البحيرة، بخالص التهاني القلبية لأبناء المحافظة بحلول عيد الفطر المبارك،  متمنيه أن يعيده عليهم وعلى مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات، داعية الجميع إلى تعزيز قيم المحبة والتآخي والتكافل الاجتماعي، وأن يكون العيد فرصة لغرس روح التعاون والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر إشراقًا.

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البحيرة مدير امن البحيرة جامعة دمنهور صلاة عيد الفطر مسجد التوبة بدمنهور خطبة العيد الدكتورة جاكلين عاز

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