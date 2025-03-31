إقبال كثيف من المواطنين على ساحات مساجد وشوارع الزاوية الحمراء لصلاة عيد الفطر 2025 (صور)

شهدت ساحات مساجد وشوارع منطقة الزاوية الحمراء، حضورًا كثيفًا من المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك 2025.



ورصدت عدسة “فيتو” اكتمال الساحات بالكامل من المصلين، للمشاركة بصلاة العيد وسط أجواء من البهجة والسرور والمحبة بين الأهالي والأطفال.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية الفيزيائية قد أعلن مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك والموافق الإثنين وتكون صلاة العيد وفق التوقيت المحلي في القاهرة 6:11 صباحًا.



وكانت قد أعلنت دار الإفتاء المصرية أن الأحد هو المتمم لشهر رمضان الكريم ويوم الإثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك وذلك لتعذر رؤية الهلال.



رؤية هلال شوال 2025

واستطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا، الموافق التاسع والعشرين من شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية

وأشارت الدار إلى أنه تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية

الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا.

الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

وعلى ذلك اعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأحد الموافق الثلاثين من شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الإثنين الموافق الواحد والثلاثين من شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر شوال لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا.

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