الإثنين 31 مارس 2025
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محافظات

بالبالونات الملونة، إقبال المواطنين على مسجد أبو العباس في الإسكندرية لأداء صلاة عيد الفطر (بث مباشر)

صلاة عيد الفطر، فيتو
صلاة عيد الفطر، فيتو

توافد المئات من المواطنين على مسجد المرسي أبو العباس في محافظة الإسكندرية، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وسط تعالي تكبيرات العيد.

وكات المساجد قد تزينت والساحات فرشت بالكامل لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد وسط حالة من الفرحة والبهجة. 

 

مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المحافظات

أعلن معهد الفلك، أول مدينة في مصر تقام بها صلاة عيد الفطر المبارك، اليوم الإثنين، 13 مارس 2025 الموافق الأول من شوال 1446 هجرية.

وأشار المعهد إلى أن مدينة حلايب تكون أول مدينة تصلي صلاة عيد الفطر المبارك، حيث من المقرر أن يؤدي أهالي المدينة صلاة العيد في تمام 5:52 صباحًا.

 

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك والموافق اليوم الإثنين وتكون صلاة العيد وفقًا للتوقيت المحلي في القاهرة 6:11 صباحًا.

 

وفيما يلي مواعيد صلاة العيد بالمحافظات:

القاهرة: 6:11

الجيزة: 6:11

الإسكندرية: 6:15

بورسعيد:6:06

السويس: 6:05

العريش:6:00

الطور:6:02

سانت كاترين:6:00

طابا: 5:56

شرم الشيخ: 5:59

دمنهور: 6:13

طنطا:6:11

المنصورة:6:10

الزقازيق:6:09

بنها:6:11

شبين الكوم: 6:11

كفر الشيخ:6:11

الفيوم: 6:12

بنى سويف: 6:12

المنيا: 6:13

أسيوط:6:12

سوهاج:6:10

قنا:6:06

أسوان:6:06

أبو سمبل: 6:12

مرسى مطروح:6:26

الغردقة: 6:02

الخارجة: 6:16

الإسماعيلية:6:06

دمياط: 6:08

السلوم:6:34

نوبيع: 5:57

حلايب: 5:52

شلاتين: 5:56

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