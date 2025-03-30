الأحد 30 مارس 2025
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دين ودنيا

ما نص تكبيرات العيد وهل هناك صيغة أصح من أخرى؟، الإفتاء تجيب

دار الإفتاء، فيتو
دار الإفتاء، فيتو

أوضحت دار الإفتاء أن المصريين اعتادوا  من قديم الزمان على ترديد  الصيغة المشهورة في التكبير وهي: “الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون”

 

صيغة تكبيرات العيد

" اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا"، وهي صيغة مشروعة صحيحة استحبها كثير من العلماء ونصوا عليها في كتبهم".

 

كما أوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” الأمور المستحبة خلال عيد العيد والتي جاءت على النحو التالي: 

يستحب في العيد:


• الاغتسال
• استخدام السواك أو فرشاة الأسنان
• الإفطار بما تيسر.
• وضع العطور

• التكبير
• لبس أفضل الثياب قدر الاستطاعة
• الذهاب من طريق والعودة من طريق آخر قدر الاستطاعة.
• تبادل التهنئة.
 

 

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