إقبال على التسالي والشيكولاتة، ليلة عيد الفطر في القاهرة (فيديو وصور)

شهدت مناطق الزاوية الحمراء والمعادي في القاهرة اليوم ليلة عيد الفطر إقبالًا كبيرًا من المواطنين، على شراء مستلزمات العيد وسط أجواء من الفرح والسرور.

ليلة العيد في المعادي والزاوية الحمراء

كما قام أهالي مناطق الزاوية الحمراء والمعادي بشراء مستلزمات وحلويات العيد، بينما استمتع البعض الآخر بالتنزه في الأجواء المستقرة.

ورصدت "فيتو" إقبال الأسر والأهالي على الشوارع التجارية لشراء تجهيزات ووجبات عيد الفطر المبارك، وسط أجواء من البهجة بين الجميع.

كما شهدت الشوارع الجانبية استمتاع الأطفال والشباب بليلة العيد من خلال لعب تنس الطاولة، في حين انشغل الأهالي بشراء التسالي والحلويات استعدادًا للعيد.

إجازة عيد الفطر المبارك

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا موضحًا موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 للقطاع الحكومي، و وضح خلاله بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق ٢٩ من شهر مارس عام ۲۰۲٥ ميلادية حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما نص القرار على أنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال ١٤٤٦ هجرية عن أن يوم الإثنين الموافق 31 من مارس عام ۲۰۲٥ ميلادية هو أول أيام شهر شوال ١٤٤٦ هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتي يوم الأربعاء الموافق ٢ من إبريل عام ٢٠٢٥.

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