السيسي يصل إلى مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

ويؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد المشير طنطاوي.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بعيد الفطر قائلًا: “أتقدم بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات إلى الشعب المصري العظيم، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ وطننا الغالي مصر ويجعلها دائمًا وأبدًا في تقدم وازدهار وأمن واستقرار.. كل عام وأنتم بخير، وعيد سعيد للجميع”.



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