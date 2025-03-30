الأحد 30 مارس 2025
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محافظات

تجهيز ساحات صلاة عيد الفطر المبارك بمراكز ومدن القليوبية (صور)

استعدادات صلاة العيد
استعدادات صلاة العيد بالقليوبية،فيتو

شهدت محافظة القليوبية استعدادات مكثفة من المدن والمراكز لإقامة صلاة العيد داخل الساحات المنتشرة بالمحافظة.

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من جانبه، أعلن الشيخ ياسر غياتي وكيل وزارة الأوقاف بـ القليوبية، رفع حالة الطوارئ لإستقبال عيد الفطر المبارك،  وبدء تجهيز أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2025 في القليوبية حيث جرى تجهيز 453 ساحة رئيسية في المراكز والمدن، استعدادا لصلاة عيد الفطر بها، إذ قامت المديرية بتجهيز الساحات المختلفة بجانب إعلان الطوارئ في كل مساجد المديرية في مختلف الإدارات التي يقام بها صلاة الجمعة أسبوعيا من أجل أداء صلاة العيد بها، وعددها يقارب 2000 مسجد على مستوى المحافظة.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2025 في القليوبية

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بـ القليوبية  أنه جرى اعتماد أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2025  في المساجد والساحات ومراكز الشباب لأداء صلاة العيد.

من المقرر أن تشهد أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2025 في القليوبية أداء الصلاة وفق التوقيت المحلي لمدينة بنها في تمام الساعة 06.12 ص في المساجد الكبرى التي يؤدي فيها صلاة الجمعة بجانب الساحات المعتمدة وعددها 453 ساحة تقيمها الجهات المختلفة ومناطق التجمعات بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الأوقاف والأجهزة المعنية

وأعلنت مديرية الأوقاف الطوارئ لإستقبال عيد الفطر المبارك وانطلاق الصلاة في أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2025 في القليوبية حيث تجري الإستعداد في أماكن الصلاة علي مستوي المحافظة وتنتشر في كافة مدن المحافظة والإدارات التابعة

استعدادات صلاة العيد بالقليوبية،فيتو 
استعدادات صلاة العيد بالقليوبية،فيتو 
استعدادات صلاة العيد بالقليوبية،فيتو 
استعدادات صلاة العيد بالقليوبية،فيتو 
استعدادات صلاة العيد بالقليوبية،فيتو 
استعدادات صلاة العيد بالقليوبية،فيتو 
استعدادات صلاة العيد بالقليوبية،فيتو 
استعدادات صلاة العيد بالقليوبية،فيتو 
استعدادات صلاة العيد بالقليوبية،فيتو 
استعدادات صلاة العيد بالقليوبية،فيتو 
استعدادات صلاة العيد بالقليوبية،فيتو 
استعدادات صلاة العيد بالقليوبية،فيتو 

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