توافد المصلين على ساحات صلاة العيد بواحات الوادي الجديد (فيديو وصور)

توافد الآلاف من المصلين من مختلف الأعمار وفئات المجتمع الواحاتي للساحات والمساجد بمحافظة الوادي الجديد، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وسط إجراءات أمنية وتنفيذية مشددة.

وقررت مديرية الأوقاف في الوادي الجديد، إقامة ساحة للصلاة عيد الفطر المبارك لأول مرة بميدان الشعلة بمدينة الخارجة، تلبية لمطالب المواطنين باعتبار ميدان الشعلة من أقدم ميادين الوادي الجديد تاريخيا، وكان شاهدًا على كثير من الأحداث، وخاصة المتعلقة بتطور التنمية والتعمير في الوادي الجديد.

تجهيز ٢٣١ مسجدًا و١٤ ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بأنه تم الانتهاء من تجهيز وفرش (١٤) ساحة كبرى و(٢٣١) مسجدًا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة، وتحديد إمام بكل مسجد وساحة؛ لأداء الشعائر بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

ووجّه الزملوط بتوفير وسائل انتقال لنقل المواطنين للساحات والتأكد من أعمال النظافة والتعقيم بكافة المواقع، وتخصيص أماكن صلاة للسيدات، وتوزيع هدايا على الأطفال لإدخال البهجة والسرور. كما شدد على متابعة وجاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية لمتابعة الموقف وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها طوال أيام العيد.

رفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات والمرافق

ووجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافّة القطاعات والمرافق الحيوية بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز؛ لتلقي أي بلاغات والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

وشدّد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق للتأكد من سلامة وصلاحية السلع الغذائية وضبط أسعارها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ورفع حالة الطوارئ داخل المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من وجود الأطباء في مناوباتهم. وتكثيف جهود الوحدات المحلية في أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد.

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