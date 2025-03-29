رفع درجة الاستعداد القصوى بقطاعات ومرافق الوادي الجديد لاستقبال عيد الفطر

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافّة القطاعات والمرافق الحيوية بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز؛ لتلقي أي بلاغات والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

وشدّد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق للتأكد من سلامة وصلاحية السلع الغذائية وضبط أسعارها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ورفع حالة الطوارئ داخل المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من تواجد الاطباء في مناوباتهم. وتكثيف جهود الوحدات المحلية في أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد.

محافظ الوادي الجديد يؤدي "الفجر" ويلتقي المواطنين بمسجد المروة

وعقب آداء صلاة الفجر، اليوم، التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد المواطنين بمسجد المروة القديم بحي المروة بالخارجة، حيثُ حرص على التعرف على مطالبهم موجهًا بما يلي:

◾️سرعة بحث وحل مشكلة ضعف المياه بالحي.

◾️تسليم المنفذ التابع للوحدة المحلية بالحي لأحد الأهالي مجانًا؛ لاستغلاله كمنفذ بيع سلع غذائية لخدمة أهالي حي المروة والبري.

◾️سرعة استكمال رصف أول طريق الخارجة/ باريس الذي يبدأ من آخر حي المروة.

◾️تزويد الحي ب ١٠ صناديق قمامة حرصًا على النظافة العامة.

◾️قيام الوحدة المحلية بمعاينة الطريق الضيق غير المكتمل بجوار سور الجبانة، وفي حال عدم جدواه يتم غلقه حتى لا يساء استخدامه.

◾️تطوير وإعادة هيكلة سوق الخميس لجذب البائعين داخل السوق ومنع التكدس والازدحام بالطريق.

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