محافظ الوادي الجديد يختتم اللقاءات الرمضانية بالمجمع الإسلامي بموط

اختتم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اللقاءات الرمضانية في آخر أيام الشهر الفضيل، بأداء صلاة العشاء ولقاء المواطنين بالمجمع الإسلامي بموط بالداخلة، بحضور لفيفٍ من القيادات التنفيذية والشعبية، حيثُ جاءت توجيهات المحافظ كما يلي:

◾️ سرعة تسليم العقود النهائية لمن أنهى إجراءات التقنين.

◾️بحث موضوع ارتفاعات المباني طبقًا لقيد الارتفاع المحدد.

◾️الإعلان للمواطنين عن أسعار وسائل المواصلات والانتقالات بأنواعها؛ لعدم استغلال المواطنين.

◾️تكليف قطاع الكهرباء بالمحافظة ب️وضع كابلات الكهرباء بمنطقة الصحصاح ضمن الخطة العاجلة.

◾️أحقية المواطن في تقديم تظلم للوحدة المحلية على قيمة رسوم النظافة، دون الإخلال بالالتزام بسداد مستحقات الدولة من قيمة النظافة.

◾️حصر وطرح متخللات الأراضي الزراعية حتى خمسة أفدنة للجاد أو بمزاد علني في حال تقدم أكثر من شخص، وأكثر من خمسة أفدنة بنظام الاستثمار.

◾️بحث ودراسة قيمة التراكمات المائية بالتنسيق بين المركز وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وفتح باب التظلمات للمواطنين.

◾️تقنين أوضاع من قاموا بشراء أراضي من الباطن أو من الغير دون الرجوع لصندوق الأراضي، طبقًا للشروط والأسعار المعمول بها حاليًّا.

◾️دراسة وعرض البيع أو التنازل للغير في المحلات التي تم تحويلها من سكني إلى تجاري.

◾️تشكيل لجنة من المركز لبحث ومراجعة تداخل الأراضي بين بعض الأهالي المتجاورين.

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