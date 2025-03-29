الزملوط يستقبل أسقف الوادي الجديد والواحات للتهنئة بعيد الفطر

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات، لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، بحضور وفد من الكنيسة.

ووجّه المحافظ شكره واعتزازه لهذه التهنئة الكريمة، معربًا عن تقديره لمشاعر التآخي والمحبة التي تجمع بين كافّة أطياف الشعب المصري وتؤكد على قوة النسيج الوطني وسماحة أبنائه، داعيًا الله أن يديم على الشعب المصري تماسكه ووحدته وأن يوفق قيادته الحكيمة لما فيه خير المصريين جميعًا.

رفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات والمرافق

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافّة القطاعات والمرافق الحيوية بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز؛ لتلقي أي بلاغات والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

وشدّد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق للتأكد من سلامة وصلاحية السلع الغذائية وضبط أسعارها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ورفع حالة الطوارئ داخل المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من تواجد الاطباء في مناوباتهم. وتكثيف جهود الوحدات المحلية في أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد.

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