السبت 29 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الزملوط يستقبل أسقف الوادي الجديد والواحات للتهنئة بعيد الفطر

الوادي الجديد، ڤيتو
الوادي الجديد، ڤيتو

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات، لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، بحضور وفد من الكنيسة.

ووجّه المحافظ شكره واعتزازه لهذه التهنئة الكريمة، معربًا عن تقديره لمشاعر التآخي والمحبة التي تجمع بين كافّة أطياف الشعب المصري وتؤكد على قوة النسيج الوطني وسماحة أبنائه، داعيًا الله أن يديم على الشعب المصري تماسكه ووحدته وأن يوفق قيادته الحكيمة لما فيه خير المصريين جميعًا.

رفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات والمرافق

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافّة القطاعات والمرافق الحيوية بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز؛ لتلقي أي بلاغات والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

وشدّد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق للتأكد من سلامة وصلاحية السلع الغذائية وضبط أسعارها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ورفع حالة الطوارئ داخل المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من تواجد الاطباء في مناوباتهم. وتكثيف جهود الوحدات المحلية في أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أسقف الوادي الجديد أسقف الوادي الجديد والواحات أطياف الشعب المصري الاحتفال بعيد الفطر المبارك الأنبا أرسانيوس الوادى الجديد حلول عيد الفطر المبارك رفع درجة الاستعداد القصوي وفد من الكنيسة

الأكثر قراءة

رسميًا، أول بلد إسلامي يعلن عيد الفطر الإثنين

استعدادات معهد البحوث الفلكية لاستطلاع هلال شهر شوال (صور)

بكرة مش العيد، كتاب التوفيقات الإلهامية يكشف مفاجأة حول أول أيام الفطر

تشييع جثامين نائب رئيس مجلس الدولة ونجليه ضحايا حادث انقلاب سيارة بترعة ببنى سويف

السعودية تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

استطلاع هلال شوال من مرصد حلوان (بث مباشر)

الإمارات تستخدم الدرون لاستطلاع هلال شوال

إحنا مش في مدرسة، وزير الصحة يرد على شكوى مريض بالمنيا (فيديو)

منوعات

المزيد

الإمارات تعلن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر بعد ثبوت رؤية هلال شوال

اكتشاف علمي جديد.. "الزبادي" قد يحميك من مرض قاتل

مطاردة هوليودية، أمريكي يسرق شاحنة ويصدم 13 سيارة في كاليفورنيا (فيديو)

لحظة مرعبة.. زلزال قوي يحول مسبحًا على سطح بناء إلى شلال مدمر (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت في الأسواق

سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 29-3-2025

سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

أوسكار أكثر شخصية توكسيك في دراما رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

شاب يسأل: هل الأوبئة والكوارث انتقام من الله؟ علي جمعة: علامات وتذكير للإنسان

هل الابتلاء غضب من الله؟ وكيف أعرف أنه راض عني؟ علي جمعة يناقش معنى الصبر الجميل

هل النجاح في الحياة معناه أن الله راضٍ عنا؟ جمعة: لا علاقة بين المقدرات وبين غضب الله ورضاه

المزيد
الجريدة الرسمية