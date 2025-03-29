على مساحة 200 فدان، الزملوط يتفقد مشروع استثمار زراعي واعد بـ"تنيدة"

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته بمركز بلاط، اليوم، أحد مشروعات الاستثمار الزراعي للمحاصيل غير التقليدية مقام على مساحة 200 فدان بقرية تنيدة، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وسلامة علي رئيس المركز، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

وأشاد الزملوط بالمشروع الذي يضم عددًا من المحاصيل الزراعية المتنوعة تشمل محاصيل استراتيجية ومحاصيل غير تقليدية مثل ( القمح - البرسيم - الكمون - الشمر)، موجهًا بضم أراض زراعية مجاورة لتوسعة المشروع طبقًا للشروط وإنشاء مزرعة نموذجية.

محافظ الوادي الجديد يستقبل أسقف الوادي الجديد والواحات

واستقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات، لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، بحضور وفد من الكنيسة.

ووجّه المحافظ شكره واعتزازه لهذه التهنئة الكريمة، معربًا عن تقديره لمشاعر التآخي والمحبة التي تجمع بين كافّة أطياف الشعب المصري وتؤكد على قوة النسيج الوطني وسماحة أبنائه، داعيًا الله أن يديم على الشعب المصري تماسكه ووحدته وأن يوفق قيادته الحكيمة لما فيه خير المصريين جميعًا.

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