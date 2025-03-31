الإثنين 31 مارس 2025
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محافظات

بدء توافد الأهالي بالقليوبية على الساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

الساحات المخصصة لاداء
الساحات المخصصة لاداء عيد الفطر بالقليوبية،فيتو

تشهد محافظة القليوبية استعدادات مكثفة في الساحات المخصصة لاداءصلاة عيد الفطر  ، حيث بدأ المصلين  في التوافد لاداء صلاة  عيد الفطر بالقليوبية مصطحبين الاطفال معهم للشعور ببهحة العيد.

تجهيز ساحات صلاة عيد الفطر المبارك بمراكز ومدن القليوبية (صور)

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ساحات عيد الفطر بالقليوبية 

وأعلن الشيخ ياسر غياتي وكيل وزارة الأوقاف بـ القليوبية، رفع حالة الطوارئ لإستقبال عيد الفطر المبارك،  وبدء تجهيز أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2025 في القليوبية حيث جرى تجهيز 453 ساحة رئيسية في المراكز والمدن، استعدادا لصلاة عيد الفطر بها، إذ قامت المديرية بتجهيز الساحات المختلفة بجانب إعلان الطوارئ في كل مساجد المديرية في مختلف الإدارات التي يقام بها صلاة الجمعة أسبوعيا من أجل أداء صلاة العيد بها، وعددها يقارب 2000 مسجد على مستوى المحافظة
أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2025 في القليوبية
وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بـ القليوبية  أنه جرى اعتماد أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2025  في المساجد والساحات ومراكز الشباب لأداء صلاة العيد.

عدد ساحات عيد الفطر بالقليوبية 

من المقرر أن تشهد أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2025 في القليوبية أداء الصلاة وفق التوقيت المحلي لمدينة بنها في تمام الساعة 06.12 ص في المساجد الكبرى التي يؤدي فيها صلاة الجمعة بجانب الساحات المعتمدة وعددها 453 ساحة تقيمها الجهات المختلفة ومناطق التجمعات بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الأوقاف والأجهزة المعنية
وأعلنت مديرية الأوقاف الطوارئ لإستقبال عيد الفطر المبارك وانطلاق الصلاة في أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2025 في القليوبية حيث تجري الإستعداد في أماكن الصلاة علي مستوي المحافظة وتنتشر في كافة مدن المحافظة والإدارات التابعة

الساحات المخصصة لاداء عيد الفطر بالقليوبية،فيتو
الساحات المخصصة لاداء عيد الفطر بالقليوبية،فيتو
الساحات المخصصة لاداء عيد الفطر بالقليوبية،فيتو
الساحات المخصصة لاداء عيد الفطر بالقليوبية،فيتو
الساحات المخصصة لاداء عيد الفطر بالقليوبية،فيتو
الساحات المخصصة لاداء عيد الفطر بالقليوبية،فيتو
الساحات المخصصة لاداء عيد الفطر بالقليوبية،فيتو
الساحات المخصصة لاداء عيد الفطر بالقليوبية،فيتو
الساحات المخصصة لاداء عيد الفطر بالقليوبية،فيتو
الساحات المخصصة لاداء عيد الفطر بالقليوبية،فيتو

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