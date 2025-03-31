طريقة عمل سلطة الرنجة في خطوات بسيطة

طريقة عمل سلطة الرنجة، سلطة الرنجة من الأطباق الشهيرة على مستوى العالم، وفي عيد الفطر المبارك تقدم بجانب أطباق الفسيخ والسردين.

وطريقة عمل سلطة الرنجة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل سلطة الرنجة.

مكونات عمل سلطة الرنجة:

2 سمكة رنجة مدخنة (مخلية من الجلد والعظام)

بصلة كبيرة مقطعة شرائح رفيعة

ثمرة فلفل أخضر أو ألوان مقطعة شرائح

ثمرة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة خل

ملعقة صغيرة كمون

زيت زيتون أو زيت عادي (حسب الرغبة)

فلفل أسود وملح (حسب الذوق)

خيار مخلل أو زيتون (اختياري)

طريقة عمل سلطة الرنجة:

يتم تقطيع سمك الرنجة إلى شرائح صغيرة أو مكعبات بعد التأكد من إزالة الجلد والعظام.

توضع الرنجة في وعاء ويضاف إليها البصل، الطماطم، الفلفل، وعصير الليمون.

يُضاف الخل، الكمون، الملح، الفلفل الأسود، وزيت الزيتون، ثم تُقلب المكونات جيدًا.

تترك السلطة في الثلاجة لمدة نصف ساعة لتتشرب النكهات.

تُقدّم باردة، ويمكن تزيينها بشرائح الليمون والمخلل حسب الرغبة.

سلطة الرنجة

فوائد الرنجة للصحة

من فوائد الرنجة التى تدفعنا لتناولها:

مصدر غني بالبروتين، ومن أول وأهم فائدة للرنجة أنها مصدر ممتاز للبروتين الحيواني عالي الجودة، والبروتين ضروري لبناء العضلات والأنسجة، ويساعد على إصلاح الخلايا ودعم الجهاز المناعي، حيث تحتوي كل 100 جرام من الرنجة على كمية جيدة من البروتين، مما يجعلها خيار مناسب لمن يبحث عن بدائل مغذية للحوم الحمراء.

غنية بالأحماض الدهنية اوميجا 3، حيث تحتوي الرنجة على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة، وخاصة "أوميجا 3"، وهي دهون صحية تلعب دورا مهما في تحسين صحة القلب، تقليل الالتهابات، وتنشيط وظائف الدماغ.

كما تساهم اوميجا 3 في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

تعزيز صحة الدماغ، والدهون الصحية الموجودة في الرنجة، خصوصًا اوميجا 3، تساعد في دعم وظائف الدماغ، وقد أظهرت بعض الدراسات أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر والاكتئاب.

تناول الرنجة بشكل معتدل قد يساعد على تحسين الذاكرة والتركيز.

مصدر للفيتامينات والمعادن، والرنجة غنية بفيتامين D الذي يساعد في امتصاص الكالسيوم والحفاظ على صحة العظام والأسنان.

تحتوي على فيتامين B12 المهم لتكوين خلايا الدم الحمراء ووظائف الجهاز العصبي.

تحتوي الرنجة على معادن مهمة مثل الحديد، الفوسفور، السيلينيوم، واليود، وهي ضرورية لصحة الجسم بشكل عام.

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