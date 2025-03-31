بالتقنيات الحديثة، الأمن يحدد هوية المتهم بسرقة فيلا رجل أعمال بمنشأة القناطر

نجح رجال مباحث الجيزة من خلال استخدام التقنيات الحديثة وتفريغ كاميرات المراقبة في تحديد هوية المتهم بسرقة فيلا بدائرة مركز شرطة المنشأة القناطر وتم القبض عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من مفتش مباحث منشأة القناطر، بشأن بلاغ تقدم به صاحب مصنع ملابس، يفيد بتعرض فيلته للسرقة، وفقدانه مبالغ مالية.

وعلى الفور، أجرت الأجهزة الأمنية التحريات اللازمة وفحص كاميرات المراقبة باستخدام التقنيات الحديثة، وأسفرت النتائج عن تحديد هوية مرتكب الجريمة، البالغ من العمر 27 عامًا، والذي كان يعمل سابقًا خفيرًا بالفيلا محل الواقعة.

وبعد تحديد هويته، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه، وضبط المبالغ المالية المسروقة بحوزته.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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