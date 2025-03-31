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حوادث

في ليلة العيد، حريق هائل يلتهم شقة سكنية بالبساتين

حريق شقة،فيتو
حريق شقة،فيتو

نشب حريق هائل في شقة سكنية بمنطقة الكندي في البساتين، مما أسفر عن خسائر مادية جسيمة داخل الشقة.


تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا من الأهالي يفيد بتصاعد ألسنة اللهب والدخان من إحدى الشقق السكنية في شارع الكندي بالبساتين.

وعلى الفور، دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، لمنع امتداده إلى الشقق المجاورة.

وقامت قوات الشرطة بفرض كردون أمني حول موقع الحادث، بينما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتقدير حجم الأضرار الناتجة عن الحريق.


وأشار التحريات الأولية لرجال المباحث من خلال مناقشة شهود العيان أن الحريق التهم محتويات الشقة بالكامل دون وقوع إصابات، مرجحة أن السبب المحتمل للحريق قد يكون ماسًا كهربائيًّا، إلا أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقًا لمعرفة الأسباب الدقيقة وبيان مدى وجود شبهة جنائية.

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مباحث القاهرة بمنطقة الكندي البساتين الحماية المدنية

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