رفض يجيب كعك العيد من محل شهير، سيدة تقيم دعوى خلع ضد زوجها بالجيزة

تقدمت ربة منزل، بدعوى خلع ضد زوجها موظف، أمام محكمة الأسرة بمحكمة جنوب الجيزة، بسبب رفضه شراء كعك العيد من “العبد”، رغم قدرته المالية.



وقالت الزوجة في دعواها: إن زوجها يتسم بالبخل الشديد، ويفضل إنفاق أمواله على نفسه، متجاهلًا احتياجات أسرته، وهو ما دفعها لاتخاذ هذا القرار الصعب.

وأوضحت أنها تزوجت من زوجها من 5 أشهر وأن عيد الفطر المبارك أول عيد لهما بعد زواجهما وتفاجأت منذ زواجها ببخل زوجها الشديد ومعاناتها معه بسبب طباعه، حيث لا ينفق سوى القليل على بيته، رغم امتلاكه دخلًا ثابتًا من عمله.

وأضافت أنها "تحملت صعوبة الحياة معه وتغاضت عن الكثير، ولم تتوقع أن بخله يصل لرفضه شراء كعك العيد لها من “العبد”.

وأشارت الزوجة إلى أن هذا ليس الموقف الأول الذي يظهر فيه بخل زوجها، إذ كان يتهرب من الإنفاق حتى في الضروريات، ومنها رفضه إقامة عزومات في شهر رمضان لأسرتهما.

واختتمت قائلة: "لم أعد أحتمل هذه الحياة، فالبخل ليس مجرد تصرف، بل طبع يؤثر على علاقتنا كلها.

ولهذه الأسباب لجأت الزوجة إلى المحكمة ورفعت دعوتها ضد زوجها



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