تسريب غاز، إصابة طالب في حريق شقة سكنية بأكتوبر

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل شقة في أكتوبر نتج عنه إصابة طالب بجروح مختلفة بالجسم، تم نقله إلى المستشفى.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق تسريب غاز أدى لاندلاع النيران بالشقة.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث حدائق أكتوبر، يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم.



وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخماد الحريق قبل امتداده إلى الشقق المجاورة.

تم نقل الطالب المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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