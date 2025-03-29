الجمهور يترقب، كيف ستكون نهاية مسلسل إش إش؟

مسلسلات رمضان 2025 ، يترقب المشاهدون عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل إش إش، والتي تُعرض اليوم السبت على منصة شاهد، وذلك بعد الأحداث المشوقة التي شهدتها الحلقة 29.

وكانت المفاجأة الكبرى في نهاية الحلقة السابقة هي طعن إخلاص كابوريا، والدة إش إش، وذلك بعد تهديد رجب الجريتلي لها، حيث توعدها بالانتقام منها بعد اعترافها بأنها كانت السبب في القبض عليه.

ومع اقتراب نهاية المسلسل، تزايدت التكهنات حول مصير الشخصيات، حيث كشف العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن توقعاتهم بشأن النهاية المنتظرة، وسط حالة من الترقب والتشويق لمعرفة ما ستؤول إليه الأحداث.

حيث توقع البعض أن إش إش تحلم، خاصة أنها استيقظت من نومها في نهاية الحلقة السابقة وكأن شيئا لم يكن بل وتبدو على وجهها علامات التفاؤل وهو ما لا يتناسب مع الظروف التي تمر بها.

بينما يرى البعض أن “البضاعة” بالمخزن ليست مخدرات وكان رجب ينصب على النوري وبالتالي سيتم الإفراج عنه وسينتقم من إش إش، كما يرى عدد من المتابعين أن النهاية ستشهد توبة رجب وأن إش إش ستكون حامل منه، وتوقع بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن تقتل إش إش وأن النهاية لن تكون سعيدة.

مسلسل إش إش الحلقة 29

دارت أحداث الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل “إش إش” حول الصدمة التي شعرت بها إش إش بعد معرفتها بوجود حملة أمنية تستعد للقبض على رجب الجريتلي وأعوانه.

وحاولت إش إش بكل جهدها التواصل مع رجب، ومختار، وفرج الجريتلي، لكن دون جدوى، وحينما لم تتمكن من الوصول إليهم، قررت اللجوء إلى نصة، ولكن عندما لم يرد على هاتفه، توجهت مسرعة إلى منزله، وأيقظته من نومه، ثم ذهبت معه إلى موقع تسليم المخدرات على أمل إنقاذ رجب من قبضة الشرطة.

إلا أن الشرطة كانت أسرع، حيث تمكنت من القبض على رجب، وفرج، ومختار، والنوري، وكل من كان معهم، وفي النيابة، توجهت إش إش للقاء رجب، وهناك كشفت له الحقيقة الصادمة، حيث أدركت أنها السبب في وقوعه في أيدي الشرطة.

وأخبرها رجب أنه لن يسامحها توعدها رجب بالانتقام، مؤكدًا لها أنه سيقتص منها من خلال أقرب الناس إليها، وعلى الرغم من انهيارها وصدمتها، لم تستطع إش إش الشعور بشيء سوى الذنب، حتى عندما حاول الضابط معتصم طمأنتها بأنها فعلت الصواب، أخبرته بأنها تشعر بالندم الشديد، ولا تزال تشعر بالخيانة تجاه رجب.

ومع ذلك، عادت إلى منزل والدتها وهي لا تزال في حالة من الحزن والارتباك، لكن حينما استيقظت من نومها، وجدت نفسها في صدمة بعدما وجدت أن هناك سكينًا مغروسًا في بطنها والدتها.

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي، وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة.

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