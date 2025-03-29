تفاصيل الظهور الخاص لكريم فهمي في الحلقة الأخيرة من مسلسل إش إش

مسلسلات رمضان 2025 ، شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل “إش إش” ظهورًا خاصًا للفنان كريم فهمي، حيث جسد دور فتى أحلام إش إش الذي تتخيله في أحلام اليقظة.

ففي ختام الحلقة، وبينما كانت إش إش في امتحان المستوى السابع من “كورس” اللغة الإنجليزية سرحت بخيالها وحلمت أنها أنهت الكورس والتحقت بوظيفة في إحدى شركات الكول سنتر، وتخيلت أنها التقت بالشخص الذي تمنت أن تقع في حبه وتتزوجه.

وفي حلمها، وجدت إش إش في كريم فهمي الرجل الذي سيعوضها عن كل ما فاتها من عمرها، وسيحقق معها الأحلام التي طالما راودتها، وتخيلت أنهما تزوجا وأنجبا ابنة جميلة، وعاشا معًا حياة سعيدة مليئة بالحب والاستقرار.

مسلسل إش إش الحلقة الأخيرة

دارت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل إش إش حول قيام إش إش بانقل والدتها إلى المستشفى بعد أن أصيبت بطعنة أسقطتها أرضًا.

ظلت إش إش بجوار والدتها في المستشفى تبكي بحرقة، وعندما جاء إليها عبد العاطي ليخبرها بأنه سيمنحها جزءًا من أموال رجب التي استولى عليها لنفسه، قامت بطرده رافضة عرضه.

بعد ذلك، زارتها شادية لتشمت في والدتها، لكن إش إش لم تمنحها فرصة حيث أوضحت أن عبد العاطي، شقيقها، قد استحوذ على كامل أموال رجب، وعندما علمت شادية بذلك، توجهت لمواجهته، فأقر لها بالحقيقة، لكنه منحها مهلة ليوم واحد فقط لمغادرة المنزل.

عادت شادية إلى منزلها حزينة، وجلست بين ابنتها فاتن ولبنى، لكن سرعان ما اندلعت مشادة كلامية بينها وبين لبنى، انتهت بطردها للبنى خارج المنزل في تلك الليلة.

في اليوم التالي، نفذ عبد العاطي وعيده وطرد شقيقته شادية أمام الجميع، فوجدت نفسها في الشارع برفقة ابنتها فاتن، حافية القدمين، بينما تسقط باروكتها على الأرض.

أما إش إش، فقد ذهبت إلى رجب لمواجهته، متهمةً إياه بمحاولة قتل والدتها، وأخبرته أن والدتها ستتعافى من أزمتها الصحية التي تسبب بها هو وستشمت به.

ومع استمرار التحقيقات، تم الكشف عن هوية الشخص الذي طعن إخلاص، واتضح أنه نفذ الجريمة بتحريض من مختار، وبعد الإبلاغ عن اختفاء إسماعيل، مساعد رجب، كشفت التحقيقات أن الشخص نفسه هو من قتله، وكل ذلك كان بأوامر من رجب ومختار، وتحديدًا رجب.

قامت الشرطة بمواجهة مختار ورجب كل على حدة، وبعد تسجيل اعترافاتهما وعرضها على بعضهما البعض، وقعا في الفخ واعترف كل منهما على الآخر.

وفي النهاية، تم إثبات التهم على الثلاثة رجب، مختار، وفرج، واتضح أن رجائي، المتخصص في عمليات القتل، كان يسجل جميع جرائمهم، مما أدى إلى إدانتهما بتهم عديدة.

وبعد كل ما مرت به، واجهت إش إش رجب مرة أخرى، وأخبرته أن والدتها قد تعافت من مرضها، وأن ما فعله بها جعلها تتحرر من أي مشاعر تجاهه وقامت بتصويره هو ومختار وفرج لكي تعرضها على والدتها.

وواصلت إش إش دراستها للغة الإنجليزية حتى وصلت إلى المستوى السابع كما كانت تحلم، وخاضت الامتحان النهائي، وبينما كانت تجيب على الأسئلة، سرحت بخيالها، ورأت في حلمها أنها أنهت الدورة بنجاح، والتحقت بإحدى شركات الكول سنتر، حيث التقت بفارس أحلامها الذي جسد شخصيته الفنان كريم فهمي، وتزوجت منه لاحقًا وأنجبت منه ابنة جميلة.

وتنتهي الحلقة وإش إش تبتسم، وقد أكملت حل امتحان المستوى السابع بالكامل، محققةً أحد أحلامها الكبرى.

مسلسل إش إش الحلقة 29

دارت أحداث الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل “إش إش” حول الصدمة التي شعرت بها إش إش بعد معرفتها بوجود حملة أمنية تستعد للقبض على رجب الجريتلي وأعوانه.

وحاولت إش إش بكل جهدها التواصل مع رجب، ومختار، وفرج الجريتلي، لكن دون جدوى، وحينما لم تتمكن من الوصول إليهم، قررت اللجوء إلى نصة، ولكن عندما لم يرد على هاتفه، توجهت مسرعة إلى منزله، وأيقظته من نومه، ثم ذهبت معه إلى موقع تسليم المخدرات على أمل إنقاذ رجب من قبضة الشرطة.

إلا أن الشرطة كانت أسرع، حيث تمكنت من القبض على رجب، وفرج، ومختار، والنوري، وكل من كان معهم، وفي النيابة، توجهت إش إش للقاء رجب، وهناك كشفت له الحقيقة الصادمة، حيث أدركت أنها السبب في وقوعه في أيدي الشرطة.

وأخبرها رجب أنه لن يسامحها توعدها رجب بالانتقام، مؤكدًا لها أنه سيقتص منها من خلال أقرب الناس إليها، وعلى الرغم من انهيارها وصدمتها، لم تستطع إش إش الشعور بشيء سوى الذنب، حتى عندما حاول الضابط معتصم طمأنتها بأنها فعلت الصواب، أخبرته بأنها تشعر بالندم الشديد، ولا تزال تشعر بالخيانة تجاه رجب.

ومع ذلك، عادت إلى منزل والدتها وهي لا تزال في حالة من الحزن والارتباك، لكن حينما استيقظت من نومها، وجدت نفسها في صدمة بعدما وجدت أن هناك سكينًا مغروسًا في بطنها والدتها.

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي، وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة.

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