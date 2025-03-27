مسلسل إش إش الحلقة 28، مي عمر تكتشف خداع الضابط معتصم

مسلسلات رمضان 2025 ، دارت أحداث الحلقة 28 من مسلسل إش إش، حول إش إش التي تواصل التقرب من رجب الجريتلي ويزداد حبها له، أما هو فيبادلها الحب والحنان.

ويصل الأمر إلى حد أنه يطلب منها شراء شقة لوالدتها وتأمين مصروف شهري لها، حتى تتمكن من العيش بسعادة، ويسعد هذا الخبر إش إش، فتنطلق إلى والدتها لتخبرها بالأمر، لكن الأخيرة ترفض بشدة أي مال من رجب الجريتلي.

وعلى هامش الحلقة، يلتقي رجب مع فرج ويخبره أن إش إش أصبحت نقطة ضعفه، وأنه يحبها بصدق، خاصةً أنها ليست طامعة في أمواله ولا تسعى لتحقيق مصلحة من ورائه.

في سياق آخر، تذهب شادية إلى ابنها مختار وتطلب منه إصلاح علاقته بلبنى، لكنه يؤكد لها أن موضوع لبنى قد انتهى، ولا يريد سماع أي شيء عنها، بل يرفض حتى الحديث عن علاقة والدته برجب.

في الوقت ذاته، تتوجه لبنى إلى إخلاص وتعرض عليها مبلغ مليون جنيه مقابل أن تنسى أنها ابنتها ولا تخبر أحدًا بذلك، إلا أن إخلاص تطردها هي وتيسير.

بدورها، تذهب تيسير إلى بوشكاش طالبةً مساعدته في زواج ابنه، لكنه يرفض، مما يزيد من غضبها تجاهه.

من جهة أخرى، تحاول إش إش إثناء رجب عن الذهاب إلى الموعد الذي من المفترض أن يسلم فيه المخدرات، وتخبره أنها ترغب في السفر معه إلى الإسكندرية، لكنه يصر على إنهاء عمله أولًا.

بعد ذلك، تتوجه إش إش إلى الضابط معتصم وتبلغه بأن موعد تسليم المخدرات قد تم إلغاؤه، فيوهمها الضابط أنه أخذ المعلومات على محمل الجد، وألغى الحملة.

وفي تطور مفاجئ، تسمع إش إش ضابط يخبر زملاءه أن هناك حملة ستتم غدًا ضد رجب الجريتلي، مما يصيبها بالصدمة.

مسلسل إش إش الحلقة 27

دارت أحداث الحلقة 27 من مسلسل إش إش حول إش إش التي حذرت زوجها رجب من كل من؛ عبد العاطي وإسماعيل، وطالبته بأخذ الحذر منهما.

وبناءً على ذلك، قرر رجب مواجهة إسماعيل مباشرة، فأخبره أنه تلقى تحذيرات ضده، مما جعل إسماعيل يشعر بالتوتر، وتحت ضغط رجب، اعترف إسماعيل بأنه تعامل مع الضابط معتصم، لكنه لم يزوده بمعلومات حقيقية، بل كان يضلله بمعلومات غير مفيدة، لا تتعلق بتجارة المخدرات التي يعمل بها رجب.

ورغم هذا الاعتراف، قرر رجب التضحية بإسماعيل والتخلص منه، وذلك بمساعدة مختار، الذي اصطحب إسماعيل إلى أحد الأشخاص ذوي النفوذ في هذا المجال للتخلص منه.

أما عبد العاطي، استغل ثقة رجب فيه، ونجح في جعله يوقع على وثيقة تنازل عن جميع ممتلكاته دون أن يدري، وفي سياق الأحداث، ونظرًا لحب رجب لإش إش، فقد أحضر لها معلمة لغة إنجليزية خاصة لتعليمها اللغة في المنزل، وكان يشعر بالسعادة عندما رأى تقدمها في التعلم.

وفي تطور آخر، كانت إخلاص في قبضة الشرطة، وتحديدًا من قبل الضابط معتصم، الذي طلب منها أن تُحضر شروق أو تجعلها تتواصل معه خلال ساعة، لكن إش إش تجاهلت الأمر، بينما حاولت إخلاص إقناعها بالذهاب إلى الضابط معتصم، فوافقت إش إش، واتصلت به ودعته إلى منزل والدتها.

وعندما جاء الضابط معتصم إلى منزل والدتها، أخبرته إش إش بأن رجب غير موعد التسليم، وكذلك بعض الترتيبات الأخرى، بدا الضابط وكأنه اقتنع بكلامها، لكنه بعد خروجه من المنزل كشف لزملائه أن إش إش واقعة في غرام رجب، وتحاول تضليل العدالة لحمايته من القبض عليه.

وعلى هامش الحلقة، اعتدى مختار على لبنى بالضرب، فهربت منه غاضبة، ووصفها بـ”ابنة الراقصة”، مما جعلها تخرج باكية وهائمة على وجهها، ثم لجأت إلى والدته شادية لتحتمي بها.

أما عبد العاطي، فقد ذهب إلى إش إش، محاولًا إقناعها بأن تخبر الضابط معتصم بأنه كان يساعدها في مهمتها ضد رجب، لكن إش إش أخبرته أنها خرجت من هذه اللعبة تمامًا، وباغتته بصفعة على وجهه.

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي، وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة.

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