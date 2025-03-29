السبت 29 مارس 2025
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حوادث

إصابة شاب صدمه قطار أثناء مروره بمعبر غير شرعي في الأقصر

إصابة شاب صدمه قطار
إصابة شاب صدمه قطار أثناء مروره بمعبر غير شرعي في الأقصر

أصيب شاب في العقد الثالث من العمر، بجروح خطيرة متفرقة بالجسم، وكسور إثر اصطدام قطار السكة الحديد به أثناء مروره بمعبر غير شرعي بنجع الخطباء بمدينة الأقصر.

إصابة شاب في حادث قطار 

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة عن حادث قطار بمنطقة نجع الخطباء دائرة قسم شرطة الأقصر، أسفر عن إصابة شاب يدعى «س.ا» 31 عاما ومقيم بذات الناحية، أثناء مروره بمعبر غير شرعي.


جرى نقل المصاب إلى مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لتلقي العلاج اللازم والذي استوجب دخوله إلى العناية المركزة.


تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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